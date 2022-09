Všechny modely a vše z Tekken 7 byly zcela ignorovány

Stále se z toho motáme Trailer na Tekken 8 Což ohromilo téměř každého vizuálním zobrazením, které se nepodobalo ničemu, co franšíza (nebo možná bojové hry obecně) předtím viděla.











v IGN rozhovorGenerální ředitel Bandai Namco Entertainment, Katsuhiro Harada, vrhl více světla na vzrušující nový projekt Bandai Namco a poznamenal, že grafika a modely postav se všemi našimi čelistmi na Zemi nebyly optimalizovány pro porty z Tekken 7, ale byly postaveny od základů. .



















Tekken 8 je postaven pomocí Unreal Engine 5, herního enginu, který byl k dispozici teprve nedávno. Harada a jeho tým již začali vyvíjet Tekken 8 na Unreal Engine 4 (na kterém byl Tekken 7 také postaven), ale byli schopni posunout se, jakmile byla k dispozici nejnovější technologie.





Skok mezi těmito dvěma byl skvělý, protože trailer pod dvě minuty, který jsme viděli začátkem tohoto týdne, téměř okamžitě vytáhl fanoušky z vody. Každý záznam v Tekkenu se ukázal jako jedinečný, ale od jednoho k druhému je vždy potřeba přejít. Přestože jsou modely postav v T7 originální a krásné, vývojáři je v Tekken 8 vůbec nepoužívají.





„[A]Všechny modely a vše z Tekken 7 bylo zcela přehlédnuto,“ řekl Harada ve svém vystoupení pro IGN. Dokonce i některé podobné funkce a operace byly pro nadcházející Tekken 8 zcela přepracovány.





Ve skutečnosti je jedním z nejvíce nezapomenutelných aspektů ukázky traileru způsob, jakým přívalový déšť interaguje s Jinem a Kazuyou během jejich boje. Harada o tom rychle promluvil a poznamenal, že





„Tekken 7 měl něco, co vypadalo podobně; že když postava padla nebo během bitvy, vypadalo to, že se potí nebo tak něco. Ale to byl jen parametr ve hře v tom, jak se zobrazovala,“ začal.





„Je to vlastně poprvé, co se zabýváme vlivy deště a vnějších vlivů a dosahujeme tohoto efektu kutálejících se modelů postav. A nejen to, ale když spadnou na zem, zašpiní se jim tím oblečení. Ty na modelech postav můžete vidět výsledky bitvy.“









Nová schopnost zachytit detaily, jako jsou kapky deště a potřísněné oblečení ve velmi slibném Unreal Engine 5, nás všechny ještě více těší, co přijde s Tekken 8.





V rozhovoru s Haradou je toho hodně, kde diskutuje o kouscích a kouscích (kde může) o směřování příběhu hry, herních mechanismech a dalších podobných tématech, takže se na to co nejdříve podívejte na IGN. Než vyrazíte, řekněte nám v komentářích níže, co vás na upoutávce T8 nejvíce zaujalo, a také otázky, na které doufáme, že brzy najdete odpověď.





Neexistuje žádné datum vydání pro Tekken 8, ale je naplánováno na vydání na PlayStation 5 a Xbox Series X | S a Steam.