Harold dostane polibek poté, co navrhl své rande „My Most Special Thing“ (EXKLUZIVNÍ)

V exkluzivním náhledu PEOPLE na mezinárodní sérii zápasů TLC pokračuje Haroldova úspěšná historie v Praze.

Tlc Harold z „Match Me Abroad“ se svou rande Michaelou

I když precedens rande nezdarA Harolde Na TLC naváže spojení s pražským lokálem Vyrovnejte se se mnou v zahraničí.

V exkluzivním nakouknutí do nedělní epizody PEOPLE tráví 41letý bavič z Nového Mexika kvalitní čas se svou rande Michaelou ve svém pokoji. po jejich turné staré čistírny odpadních vod v Praze.

Harold, který má autismus, přiznává, že je „nervózní“ a „trochu se bojí“, než sebral odvahu a ukázal Michaele svou „knihu vynálezů“, sešit plný náčrtů jeho výtvorů, včetně těstovin, které vydávají bublající zvuky.

Harold vysvětluje: „Cítím s ní hluboké spojení a nejlepší způsob, jak jí ukázat, že mi na tom záleží, je ukázat jí to nejsoukromější, co jako umělec mám.“

Když Michaela požaduje vidět fotky jeho rodiny, Harold vytáhne svůj smartphone, aby jí ukázal záběry své matky, jeho rodného města Los Alamos a sebe Star Trek na košili.

Michaela ve svém vzrušení ukazuje Haroldovi obrázek, na kterém má na sobě tričko Star Trek Uniforma taky.

„Mluvím s Michaelou,“ říká Harold, „zjišťuji, že vztah by měl být normální.“ „Nemělo by se to nutit.“

Vynálezce však odcestoval do Prahy, aby našel českého partnera Nedávná historie lodi S další ženou, Terezou, se připravují na krušné odpoledne, když se ti dva nepodaří kliknout.

„U Teresy byl strach z odmítnutí,“ řekl v seriálu TLC. „Přišel jsem s tím silný. S Michaelou mě akceptují a hledí na mě jako na celého člověka.“

Když se Harold zeptá Michaely, jak se cítí z toho rande, ona mu řekne, že si ho opravdu „užila“.

„Bylo to nejlepší rande vůbec,“ říká Harold.

Dvojice se krátce políbí, přičemž Harold poté přizná, že více než šest let nepolíbil žádnou ženu.

„Bylo to vzrušující a vzrušující,“ pokračuje. „Jsem rád, že jsem na tom nebyl špatně.“

Vyrovnejte se se mnou v zahraničí Vysílá se v neděli ve 22:00 ET na TLC.

