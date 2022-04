V českých restauracích je méně hostů než před epidemií

Manažer pražské restaurace Tomáš má na zahrádce své restaurace prostor pro 60 hostů, ale místa jsou momentálně úplně prázdná.

„Většinou za to může počasí, doufám, a za druhé, stále to není takové, jaké bychom si přáli.“

Říká, že situaci nemá cenu srovnávat s dobou před Covidem, že plné stoly a přeplněný ruch té doby se nevrátí.

„Už to nebudu ani srovnávat s dobou před Covidem, protože ta doba se zjevně nevrátí, nebo možná jen o pár let později. Hostů je samozřejmě mnohem méně. Lidé samozřejmě nechtějí utrácet jako tolik peněz jako dřív. protože nevědí, co mohou očekávat. Stále nedostali účty za plyn a elektřinu, potraviny jsou vyšší a prostě víc myslí na peníze.“

Tomasz říká, že tyto vyšší náklady by se měly promítnout i do cen jeho restaurací, ale báli se je příliš zvýšit ze strachu z dalších ztrát.

„Zvýšili jsme ceny maximálně o 5-10 %. Myslím, že většina restauratérů se bojí zvýšit ceny ještě více, jinak by hosté nemuseli přijít vůbec. Účty si v podstatě platíme sami.“

Popisek obrázku: Michaela Danilová, Radio Czech

V další restauraci s venkovní terasou na Praze 2 jsou místa zaplněna jen z poloviny. Navíc od hostů, kteří přijíždějí převážně ze zahraničí.

„Přicházejí sem většinou cizinci, hodně z nich – už se vrátili. Jsou ze všech koutů – řekl bych, že většina z nich je z Německa, ale máme také lidi z Mexika, Španělska a Itálie.“

Podle číšnice Hany si Češi přicházejí hlavně pro levnější polední menu, protože i strávníci musí nyní v této restauraci platit více za jídlo než loni.

„Samozřejmě jsme museli mírně zvýšit ceny kvůli nákladům na energie a vyšším cenám potravin – samozřejmě.“

Důkazy o klesajícím počtu hostů nejsou jen neoficiální – údaje společnosti SaltPay, která dodává restauracím systémy v místě prodeje, potvrzují, že zákazníků je stále méně než před pandemií.

Jana Kohutová, mluvčí Storyous, českého startupu získaného britskou SaltPay v roce 2021, říká, že zatím nejvyšší tržby letos byly o víkendu 25. až 27. března, kdy do restaurací přišlo nejvíce zákazníků od začátku roku.

„Bohužel růst tržeb brzdí rostoucí inflace. Ceny potravin, energií a dalšího zboží a služeb rostou – takže i restaurace musí zdražovat. To ale neznamená, že vydělávají více.“

Vzhledem k riziku dalšího růstu inflace v následujících měsících se zdá pravděpodobné, že restaurace i zákazníci budou nadále zpřísňovat svá finanční omezení.