Nuriho odveta proti Alcarazu na Rio Open

RIO DE JANEIRO – Cameron Norrie čekal týden na odvetu proti nejlépe nasazenému Carlosi Alcarazovi, odskočil ze setu a prohrával 3:0, aby porazil mladého Španěla v neděli ve finále Rio Open a získal svůj první letošní titul.

Druhý nasazený Nouri vyhrál 5-7(4) 6-4 7-5 a získal svůj pátý titul v kariéře poté, co v lednu prohrál ve finále s Richardem Gasquetem v Aucklandu a minulý týden s Alcarazem na Argentine Open.

Alcarazovo selhání v udržení titulu na antuce v Riu de Janeiro mu také zabránilo vyrovnat Novaka Djokoviče v bodech na první místo. Djokovič byl i díky jiným výsledkům stále jedničkou.

Alcaraz a Nuri šli po hlavě v tvrdě vybojovaném prvním setu, který nakonec rozhodly Alcarazovy drop shoty, které prolomily Nuriho podání.

Alcaraz ukázal více sebevědomí svým silným forhendovým úderem na začátku druhého setu a proti Nurimu otevřel výhodu 3:0. Ale Brit se vzpamatoval uprostřed setu, když Alcaraz ucítil bolest v pravé noze, která mu bránila v pohybu a podání. Španěl později řekl, že problémem bylo opakující se zranění, které ho zdrželo asi čtyři měsíce až do začátku února.

„Neviděl jsem (Alcaraz zraněný). Zlomil jsem to na 4:3 ve druhém setu, pak jsem zavolal trenérovi. Ale ten si v zápase vůbec nezpůsobil žádné zranění,“ řekl Nouri. Když se ho na tiskové konferenci zeptali, zda se snažil využít Španělových fyzických potíží: „Je to zvláštní, když to uděláte proti špičkovému hráči, jako je Alcaraz. Stálo to hodně srdce.“

Nuri vedl většinu rozhodujícího setu, ale musel tvrdě pracovat, aby se Alcaraz uzdravil. Nouriho silné návraty mu pomohly zpečetit vítězství za 2 hodiny a 41 minut a zajistil si titul hlavičkou. Brit poklekl a oslavně zařval před davem, který většinou podporoval Alcaraz.

„Musel jsem tvrdě bojovat a musel jsem hodně běhat,“ řekl Nouri po zisku svého prvního titulu ATP 500. „Vyhrát titul na antuce je jiný pocit. Opravdu si to musíte zasloužit, musíte hodně běhat. Letos jsem prohrál dvě finále a tady se otočím, abych vyhrál největší titul roku… Přišel jsem do Jižní Ameriky s cílem zlepšit se na antuce.Moje hra může být vhodná.“ zcela „.

Alcaraz se vrátil do turnaje minulý týden na Argentina Open a ztratil jediný set na cestě za svým prvním titulem od prolomení na grandslamu na loňském US Open. Řekl, že si není jistý, jestli se příští týden připojí k Norriemu na šampionátu na tvrdém hřišti v Acapulcu kvůli jeho zranění nohy.

„Nevyužil jsem své šance jako v Buenos Aires. Nemohl jsem skončit na své nejlepší fyzické úrovni,“ řekl Alcaraz. „Hrál jsem každý den posledních 15 dní bez přerušení.“ A v těžkých zápasech, jako je tento, můžete cítit trochu bolesti. Abych se vyhnul něčemu horšímu, zabalil jsem si nohy, abych je ochránil. Ale když cítíte zranění, které jste měli před pár měsíci, je to komplikované.“