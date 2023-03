Teenager Stults se stává nejmladším mistrem světa

(Reuters) – Američan Jordan Stults se stal nejmladším mistrem světa v rychlobruslení, když 18letý mladík bral v pátek zlato v běhu na 500 metrů na světovém šampionátu na jedné trati v nizozemském Heerenveenu.

Stolz překonal čáru v čase 34,10 sekundy, 0,36 sekundy před obhájcem kanadského titulu Laurentem Dubroyem, který skončil s náskokem 0,02 sekundy před japonským bronzovým olympijským medailistou Wataru Morishige.

„Myslím, že to byl perfektní závod,“ řekl Stolz.

Dubroy, který ve čtvrtek získal zlato v mužském týmovém sprintu, označil Stolzův výkon za „z tohoto světa“.

„Je to neuvěřitelné. Je to jako snažit se porazit Michaela Jordana nebo tak něco,“ řekl Dubreuil. „Jsem hrdý na to, že čelím tak dobrému bruslaři. Dělá věci, které bychom považovali za nemožné.“

Dříve nejmladší zlatou medailistkou Femke Kwok byla Nizozemka, která v roce 2020 získala titul ve sprintu ve věku 19 let. Nejmladší mistryní světa v jednotlivcích byla Česká republika Martina Šablíková, které bylo také 19 let, když si vybojovala titul. první zlato.

Stolz se loni v listopadu stal nejmladším mužem, který vyhrál závod Světového poháru ve dvouhře, a minulý měsíc ovládl juniorské mistrovství světa v německém Inselu.

Vyhrál tituly na 500 m, 1000 m a 1500 m a získal bronzové medaile v dalších dvou individuálních disciplínách, sprintu na 5000 m a hromadném startu. Získal také zlatou medaili v mužském sprintu družstev.

Stoles se stal třetím rychlobruslařem, který ve stejné sezóně vyhrál juniorský i seniorský světový titul na jedné trati, a připojil se tak k dalším rodákům z Wisconsinu Ericu Haydenovi a Pete Haydenovi.

(Zpráva Hritika Sharma v Bengaluru); Střih Simon Cameron Moore

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.