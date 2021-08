Jak zastavit útok nenávisti na Twitchi

Nájezdy z nenávisti se dějí bez varování. Následovník dostane následné oznámení a místo pocitu štěstí, že se do jeho komunity připojil někdo nový, začne hrůza, když jejich konverzace náhle propukne v nekontrolovatelnou studnici nenávistných zpráv. Nenávistné nájezdy na Twitch se v posledních týdnech rozšířily a zaměřily se především na marginalizované tvůrce streamů, takže život na platformě byl tak mizerný, že mnozí zvažují, že to úplně vzdají.

Twitch slíbil Nové bezpečnostní funkce v podnikání, ale streameri jsou naštvaní a naštvaní, že už nebylo učiněno nic pro zastavení útoků z nenávisti. Používají se bannery #škubnutí Hashtagy k vyvolání změn, vytvářejí a sdílejí zdroje, aby se ochránily před nekonečným přílivem trolů, kteří bombardují bannery rasistickými, nenávistnými a animovanými zprávami. hrana Mluvil jsem se streamery a členy Twitch komunity, přičemž jsem vzal bezpečnost marginalizovaných tvůrců do vlastních rukou o nástrojích, které vytvořili pro boj s trolly.

„Pokud nejsou Twitch Ambassadors v bezpečí, kdo by to mohl být?“

Rázy jsou běžnou součástí kultury Twitch a vyskytují se, když uživatel na Twitchi pošle své diváky na jiné streamovací zařízení, obvykle jako nabídka podpory. Každý hráč na Twitchi soutěží o to, aby na svůj kanál získal více bulv, a nájezdy jsou způsob, jak šířit bohatství.

Nenávistné nájezdy jsou, když lidé používají mechanismus nájezdů ke zneužití streamovacího zařízení. Namísto organického publika jiného uživatele je živý chat plný nenávistných zpráv z účtů robotů. Nájezdy s nenávistí je těžké zvládnout, protože streamovací zařízení nebo režim musí blokovat stovky falešných účtů generovaných robotem současně, což zpomaluje běžný každodenní proces správy chatu.

Aby tomu zabránili, vysílací společnosti vytvářejí to, čemu říkají „panické tlačítko“ – sérii příkazů chatu, které se provádějí najednou stisknutím tlačítka. hrana mluvit s Včela, Twitch Streamer se zkušenostmi s nastavením tohoto „panického tlačítka“, aby vysvětlil, co dělá a jak jej mohou operátoři používat k ochraně.

“Je to multifunkční tlačítko na.” Streamovací paluba Elgato Zakáže výstražné pole, zakáže chat při streamování, vymaže chat, přepne se pouze do dílčího režimu, vytvoří příznak streamu, zpomalí chat a přehraje reklamy, “říká Bee.„ Mám také tlačítko zpět, abych zrušil tyto akce, když se něco stane zklidni se.”

Pro uživatele bez efektního vybavení Twitch Streamer Earthtobury Vytvořte program, který dělá totéž pomocí Lioranboard Bezplatný nástroj pro správu vysílání, který funguje podobně jako Stream Deck. Dokonce dala tutoriál.

stuha JustMeEmilyP Odezva na útoky proti nenávisti udělala krok vpřed vytvořením souboru nenávistná reakce Web plný užitečných nástrojů, jako je naprogramování „panického tlačítka“ a tipy, co dělat před, během a po nenávistném útoku.

Web Hate Raid Response byl vytvořen v lednu, dlouho před nedávným boomem nenávistných útoků. Řekla JustMeEmilyP hrana Stránku jsem vlastně vytvořil v očekávání měsíce černé historie, kdy Twitch propaguje černé bannery a dělá z nich cíle pro rasistické trolly. Před Měsícem černé historie viděla obavy z černých bannerů a podle toho jednala. Zpočátku byl Discord, který jsem vytvořil, relativně tichý a zdroje byly lehce využívány.

“Tady jsme tak trochu seděli celý rok.” Černá vrána #TwitchDoBetter spuštěn. Lidé spěchali, “říká JustMeEmilyP.„ Hashtag byl požehnáním, protože i ti nejzkušenější [streamers] Mezi námi jsme se minulý týden dozvěděli! “

Velitel Root Nástroj, který umožňuje uživatelům Hromadně blokovat nebo ztlumit sledující. Zkombinujte tento program s Huckbolt‘s Roboti a fanatici Tabulka je neustále aktualizovaný katalog robotů, o nichž je známo, že jsou zapojeni do útoků z nenávisti, a vysílací společnosti by se mohly bránit. Streameři ale stále častěji přemýšlejí, proč museli vůbec bojovat.

„Nájezdy z nenávisti vyvolávají u tvůrců marginalizovaného obsahu obavy.“

Nenávistné výboje nejsou novým fenoménem, ​​ale jejich nedávný výbuch napříč platformou způsobuje úzkost a hněv mezi tvůrci černé, transgenderové, homosexuální a zdravotně postižené komunity, kteří se na ně zaměřují, protože se zdá, že Twitch, který zná tento endemický problém, ne. dost, aby je zastavil.

“li [Twitch] ptá se Tania C. Dibbs, zakladatelka neziskové organizace I Need Diverse Games a kreativní ředitel RPG v rodné zemi. “[Twitch] Menšinové bannery nelze uchovávat v bezpečí. Proč bychom měli nadále vytvářet obsah na platformě, která jej alespoň nebude udržovat aktuální a ukázat, jako by na něčem pracovali jako o postupu, dokud nebude možné implementovat trvalejší řešení? ”

Mnoho zdrojů použitých k boji proti nenávistným náletům je sdíleno na Twitteru a v Neshodách s postojem „Když to Twitch nedělá, my ano“. Když Twitch oznámil a veřejný přístupový kanál Odpovědi, které se objevují na Twitteru uprostřed hnutí #twitchdobetter, jsou plné lidí, kteří si stěžují na to, co viděli, že Twitch ignoruje problém a místo toho propaguje své produkty.

Mluvčí Twitch to ale potvrdil hrana Na těchto nástrojích se pracuje, doufejme, že tento problém vyřeší. Twitch prohlášení Poté, co hashtag #twitchdobetter začal získávat na popularitě, naznačuje řešení, jako je lepší ověření účtu a detektory úniků. Twitch také Stránka věnovaná prezentaci nástrojů Pomáhat bannerům v boji proti obtěžování.

Ale příslib pomoci má v boji s tím, čemu streameri právě teď čelí, jen málo.

(upozornění na obsah: rasistické urážky)

Takže streamujte dnes. Chill BG3, žádná kamera, pouze mikrofon. Uhodli jste to! Nálet z nenávisti se pokusil znovu. CW: Nacistické obrázky jsou na screenshotech níže. A proto @škubnutí Co s tím děláš? Kdo se chce zeptat, jestli jsou rasově motivovaní. Kdo je? pic.twitter.com/4ty5IejJ7v – Cypher | Sledujte Game Changer na #BETHerTV (@cypheroftyr) 17. srpna 2021

Obrázky, jako jsou výše uvedené, se staly velmi populární a kromě zjevné úzkosti, kterou takové útoky mohou způsobit, existují i ​​jiné, zákeřnější způsoby, jakými jsou ovlivněny nenávistné nájezdy.

„Vyvolává to u okrajových tvůrců strach,“ říká. Doktor. Savista, akademie streamování her, která se spojí s komunitou a výzkumem. „A v tom strachu buď netečou, zavádějí věci, které nakonec omezují budování komunity a růst, nebo jsou nervózní pokaždé, když se spustí jejich upozornění, že jsou„ mimo hru “.“

Ve skutečnosti některá řešení útoků z nenávisti nejsou nástroji, které diváci obvykle používají. Podle kultury Twitcha taková omezení (například zapnutí režimu pouze pro předplatitele – režim, který omezuje chatování s těmi, kteří se přihlásili k odběru kanálu – nebo omezení chatování pouze na emoce) brání schopnosti kanálu růst. Takže tato epidemie nájezdů z nenávisti má účinek jeden na dva, který obtěžuje již tak slabou skupinu lidí A Díky tomu je pro marginalizované streamery ještě obtížnější dosáhnout stejného druhu úspěchu, jaký měli běloši (demografie neovlivněná zvědavostí ohledně nedávné série útoků z nenávisti) na platformě.

Pro příležitostného diváka, který má zájem pomoci, existuje soubor petice change.org A vždy úzkostliví uživatelé Twitchu mohou i nadále podporovat marginalizované tvůrce a zvyšovat hlas, když se tyto věci stanou a obecně. Zde nastíněné nástroje pomohou provozovatelům vysílání připravit se na možnost útoku z nenávisti. Naštěstí to už nebudou potřebovat.