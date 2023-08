Starfield je zatím nejméně otravná hra Bethesdy, říkají zdroje

Vzhledem k tomu, že Starfield v rukou médií, tvůrců a těch, kteří měli to štěstí, že hru začali brzy jinými prostředky, se mi už měsíce rýsuje jedna otázka – je Starfield plný chyb?

V minulosti jsme si všichni pamatovali skutečnost, že Bethesda je známá svými buggy hrami, ale zlomí někdy Starfield tento cyklus? Naštěstí jsem mluvil s několika lidmi, kteří hru hrají déle než týden, abych dostal odpověď.

Náš první veřejný komentář o tom, že Starfield je vybroušená hra, přišel od novináře Tylera McVickera, který je v současné době pod zákazem titulu. Navzdory zákazu McVicker řekl Discord: „Také o 15 hodin později se nevyskytla jediná chyba.“

Brát vážně komentáře jednoho člověka není nikdy dost, a tak jsem oslovil své kontakty, abych se dostal hlouběji.

Když jsem hovořil s několika zdroji pod podmínkou anonymity, na které je v současné době uvaleno embargo a nemohou o hře veřejně mluvit, McVickerův komentář je stejný jako u každého, s kým jsem mluvil. Pět jednotlivců s různou dobou ve hře uvedlo, že množství chyb, se kterými se setkali, lze spočítat na jedné ruce. Ve skutečnosti většina z nich řekla maximálně jednu nebo dvě a každý, s kým jsem mluvil, věnoval hře desítky hodin. Kromě toho bylo také řečeno, že téměř všechny nalezené chyby již byly uvedeny k opravě v opravě Starfield Day 1.

Je pravda, že i když mluví pět lidí, ve velkém schématu věcí stále existuje malá skupina názorů. Vnímání veřejnosti bude vždy jiné, ale podle mého názoru je slyšet humbuk a pozitivitu v zákulisí hry velmi silným povzbudivým znamením. Uvidíme, zda se veřejné mínění bude nebo nebude lišit, ale hej, myslím, že si budeme muset počkat dalších 5 dní.

V červnu převzal vedení Matt Botti, prezident Microsoft Game Studios Obří bombový proud Když mluvil o chybách Starfieldu, řekl: „Při práci s Toddem a týmem vidím čísla chyb a jen podle čísel, pokud by to bylo odesláno dnes, mělo by to nejméně chyb, které kdy odeslala jakákoli hra Bethesda.“ Je to odvážné tvrzení, ale z toho, co se nám podařilo shromáždit, se zdá naprosto přesné. Ale aby bylo jasno – Starfield bude mít chyby. Všechny hry ano. Ale hra Bethesda s co nejmenším počtem chyb se cítí jako zápas v nebi.

Starfield oficiálně spouští předběžný přístup na Xbox Series X|S a PC 1. srpna a začíná 6. září.

