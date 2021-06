Poprvé na olympijských hrách v Tokiu AP Sports

Salt Lake City (AP) – Horolezectví jako specializovaný sport bylo vždy součástí jeho přitažlivosti.

Skalní stěna může být místem samoty nebo kamarádství s malou skupinou spolulezců. Žádné davy lidí, jen klid venku a práce, která se snaží najít tu nejlepší cestu na vrchol.

Svět lezení se po olympijských hrách v Tokiu může změnit.

Horolezectví je poprvé olympijským sportem a upoutá pozornost velkého publika na to, co by mohlo být osamělou snahou.

„Lidé byli většinou nadšení,“ řekl americký olympijský horolezec Nathaniel Coleman. „Věděli, že tomuto sportu bude věnována větší pozornost, přelévá se spousta peněz a že bude uznáván jako kvalitní sport.“

Zahajovací olympijská lezecká soutěž bude obsahovat tři disciplíny: olovo, horolezectví a rychlost.

Náskok je podobný tomu, s čím se horolezci setkávají při lezení po skalách venku. Horolezci mají šest minut na vylezení na zeď asi 15 metrů s různými úchyty. Kdokoli vyšplhá výše, vyhrává. Vztahy se časem rozpadají.

V Boldingu mají horolezci čtyři minuty na dokončení každého ze čtyř „problémů“ na stěnách vysokých 4,5 metru. Problémy zahrnují houpání, klíny a ložisko, které je sotva dostatečně velké, aby drželo špičku prstu. Mezi problémy patří „dino“ – skákání dynamickým pohybem do další polohy – a někdy je nejlepší způsob lezení vzhůru nohama.

Horolezci dostanou v časovém limitu tolik pokusů, kolik chtějí, a získají uznání za dokončení balvanu zajištěním horního úchopu oběma rukama kontrolovaným způsobem. V polovině stěny je také závěsný prostor, kde si horolezci mohou vydělat částečný kredit.

Začlenění systému rychlosti se v horolezecké komunitě příliš nedařilo.

Tokijské hry budou mít dvě medaile – jednu pro každé pohlaví – a MOV chtěl předvést řadu horolezeckých dovedností, takže do všestranné soutěže zahrnovali rychlost.

Hlavní stoupání a skalní balvany jsou v souladu s tím, s čím se setkávají venkovní horolezci. Rychlé lezení je specializovanější disciplína, kde horolezci závodí s hlavami do 15 metrů vysoké stěny se standardními překážkami. Jak řekl jeden horolezec, přidání rychlosti je jako požádat běžce na dálku, aby soutěžil ve sprintu.

Rychlost bude samostatnou událostí pro medaili na hrách v Paříži 2024.

“Rychlé lezení se velmi liší od ostatních dvou disciplín,” řekla Meg Quinn, manažerka národního týmu a asistentka trenéra USA Climbing. “Za prvé, je to trénováno. Za druhé, veškeré chování, návyky a techniky jsou účinně obráceny. Aby se sportovcům dařilo v rychlosti, musí trénovat v něčem mimo zvyky, které mají zcela v jiných disciplínách.”

Bodování

Body se určují vynásobením polohy každého horolezce ve třech disciplínách. Nejnižší skóre vyhrává.

Pokud je horolezec první v čele, druhý ve skále a desátý v rychlosti, jeho skóre bude 20 (1X2X10 = 20). Vítězství v disciplíně postaví lezce do dobré pozice, aby mohl bojovat o medaili.

Oblíbený

Adam Ondra byl označen za nejlepšího horolezce na světě a zvládl některé z nejnáročnějších venkovních cest po celém světě. 28letý Čech, který je známý tím, že křičí na zeď, není silný v rychlých stoupáních, ale je hrozbou vyhrát náskok a skákat.

Stejně jako Ondra absolvovala Janja Garnbret venkovní cesty, které by většinu horolezců ani nenapadlo zkusit.

22letá Slovinka vyhrála šest mistrovství světa a je jedinou horolezkyní, která zažila neporaženou sezónu na mistrovství světa a v roce 2019 zvítězila na šesti akcích. Vyniká v čele i ve skalách.

Američané

Spojené státy se připojily k Francii a jako jediné se kvalifikovaly s kompletním týmem čtyř horolezců.

Nathaniel Coleman je jakýmsi de facto vůdcem amerického týmu, bezstarostným horolezcem, který jde příkladem. 24letý hráč ze Salt Lake City je považován za jednoho z nejlepších amerických rockerů, ale vyvinul se z něj všestranný superlezec.

Colin Duffy bude jedním z nejmladších sportovců na olympijských hrách v Tokiu. Sedmnáctiletý mladík z Broomfieldu v Coloradu je uznávaným řešitelem problémů – miluje hádanky – a má olympijskou kvalifikaci jako druhák na střední škole.

Duffy vyrůstal na lezení s Brooke Rabotovou a nyní se oba přátelé chystají společně do Tokia. Dvacetiletý mladík z Boulderu pochází z lezecké rodiny a zběhl ve všech třech disciplínách.

Když měla 13 let, měla Kyra Condie spojeno 10 obratlů, aby napravila skoliózu, a stala se jednou z nejlepších lezeček na světě. 25letý mladík ze Shoreview v Minnesotě nemá stejnou mobilitu jako ostatní horolezci, ale vynahradí si to řešením problémů.

