Je čas ukončit skandální kulturu nízkých mezd a nízkých práv, která dominuje pohostinství

Nebylo by žádným překvapením, že mnoho pracovníků z EU opouští Spojené království kvůli toxické kombinaci nejistoty po brexitu, nestabilního trhu práce a špatných pracovních podmínek.

Šéfové pohostinství v posledních měsících vyhlásili poplach ohledně nedostatku zaměstnanců a obviňovali Brexit, pandemii koronavirů a v některých případech dokonce prázdninový program. Ale tato vysvětlení předpokládané krize zaměstnanosti v pohostinském průmyslu potřebují bližší pohled.

Problém není Dovolená Schéma, jak navrhují někteří vedoucí průmyslu.

Tento režim – který zahájili spíše šéfové než pracovníci – byl ve skutečnosti záchrannou lajnou pro mnoho pohostinských společností, aby si udrželi zaměstnance během odstávek.

Řešením není pouze vydávání dočasnějších víz k přijímání pracovníků z Evropy a jinde Pozoruhodné osoby máte návrh.

Je to proto, že i když je pravda, že toto odvětví čelí nedostatku pracovních sil – a co je důležitější, čelí nedostatku odpovídajících mezd a práv.

Po léta byly v sektoru pohostinství endemické nízké mzdy a nízká práva. Největší potíže často čelili migrujícím pracovníkům, s nimiž se zacházelo jako se zdrojem levné pracovní síly, se kterou mohli špatní zaměstnavatelé disponovat.

Včerejší lhůta pro podávání žádostí o stabilní status komplikovala situaci mnoha pracovníků v EU

Měl by to být budíček. Je čas ukončit skandálně kulturu práv nízkých mezd, která dominuje pohostinství.

Při rozhovoru s členy odborů a regulačními orgány jsem slyšel nespočet neslýchaných příkladů špatného zacházení s pracovníky EU v průmyslu.

Vezměme si například patnáct pracovníků v hotelu Fishers, kteří byli přítomni SdělitNěkolik dní před Vánocemi byli ukončeni a vystěhováni ze svých domovů, kterými byly ubytování zaměstnanců. Tito pracovníci pocházeli z Polska, Maďarska, České republiky a Španělska – mnozí neměli kam jít a byli bez stabilního statusu, který jim dává právo zůstat ve Velké Británii.

Tento příběh není neobvyklý. Včerejší lhůta pro podávání žádostí o stabilní status komplikovala situaci mnoha pracovníků v EU – vytvořila hraniční bod pro práva a více nejistoty.

Ale i když je zaručen stabilní status, nemusí to nutně znamenat klid.

Téměř polovina z těch, kteří požádali o status vypořádání, měla pouze status „předchozího vypořádání“ – to dává pracovníkům právo na pět let zůstat ve Spojeném království, poté hrozí, že se stanou nelegálními a nebudou si moci nárokovat pracovní práva.

Proto se zasazujeme o logický přístup: všem občanům EU, kteří byli ve Spojeném království před koncem přechodného období, by měl být přiznán trvalý status Spojeného království, aniž by museli podávat žádost.

Neregistrovaní pracovníci by měli mít také možnost uplatňovat pracovní práva – to by mělo pomoci zabránit tomu, aby ve Velké Británii docházelo k nejhoršímu vykořisťování pracovní síly. Ministři by měli zrušit zákony o „nepřátelském prostředí“, které kriminalizují práci mimo vízovou povinnost.

Samotné opatření týkající se imigračního statusu však problémy tohoto odvětví nevyřeší. Vzhledem k tomu, že se s pandemií stále potýkáme, je zřejmé, že kancléř by měl plán dovolené prodloužit tak dlouho, jak bude potřeba – odložit jakékoli zvýšení příspěvků zaměstnavatele, dokud nebudou zrušena všechna omezení.

Ale v zásadě způsob, jakým poskytujeme lepší standardy, je zlepšování všeobecných podmínek práce pro všechny pracovníky. Stabilnější a lépe placené odvětví také pomůže přilákat a udržet pracovníky

Fakta mluví sama za sebe. Ze všech odvětví má bydlení a stravování největší počet (13 procent) smluvních zaměstnanců bez pracovní doby.

Pak se podívejte na zisky. 83% zaměstnanců hospody vydělává méně než 10 GBP za hodinu a mnoho z nich nevydělává zákonné minimum. V roce 2020 vydělal více než jeden ze sedmi pracovníků v oblasti bydlení a stravování platy pod minimální mzdou – pokud zahrnete zaměstnance na dovolené, je to třetina.

Nízké mzdy a nejistá práce jsou každodenní realitou pro mnoho lidí v britském sektoru pohostinství – a to je případ, zda jste z Bratislavy nebo Berry.

To se musí změnit. Každý si zaslouží slušné a bezpečné zaměstnání, na kterém může mít rodinu a budovat svůj život.

To znamená zvýšit národní minimální mzdu na 10 GBP za hodinu, zakázat smlouvy na dobu ne hodiny a prosévat náš vratký systém vymáhání, aby se zlí šéfové nedostali z ruky. To znamená zajistit přístup odborů na pracoviště.

To by neměla být obtížná žádost o vládu, která slíbila, že ze Spojeného království udělá po brexitu nejlepší místo na světě pro práci.

Vyšší mzdy a lepší práva musí být základem našeho úspěšného hospodářského oživení. Nutnost pro všechny pracovníky – toxické divize slouží pouze k podkopání a narušení sociálního napětí.

Jak pandemie začíná ustupovat a otevírá se více ekonomiky, máme v každé generaci jednu šanci na spravedlivější obnovu. Ministři to musí uchopit oběma rukama.

Frances O’Grady je generální tajemnice TUC.

