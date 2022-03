Boris Johnson se vyhýbá tomu, aby se zavázal k humanitární trase pro ukrajinské uprchlíky přicházející do Spojeného království

4 minuty na čtení

Boris Johnson se odmítl zavázat k otevření třetí, otevřenější a humánnější cesty pro ukrajinské uprchlíky do Spojeného království jen několik hodin poté, co ministryně vnitra Priti Patel navrhla tuto možnost.

Premiér řekl, že Británie bude mít „velmi štědrý režim, protože se situace na Ukrajině zhoršuje“, ale bránil zachování imigračních kontrol těch, kteří prchají před ruskou invazí.

V rozhovoru s slunce V pondělí Patel řekla, že „zkoumá legální možnosti, jak vytvořit humanitární cestu“ pro uprchlíky, aby přišli do Spojeného království, což by bylo na vrcholu dvou existujících cest; Jeden pro rodinné příslušníky, kteří zde již jsou, a v současné době se připravuje sponzorský program.

Když se však Johnson zeptal, zda vláda zvažuje třetí cestu, podobnou schématu zavedenému v Evropské unii, Johnson se vyhnul lpění na Patelově návrhu.

Co neuděláme, je systém, kde lidé mohou přijít do Spojeného království bez jakýchkoli kontrol nebo jakýchkoli kontrol. Nemyslím si, že je to správný přístup.“

„Uděláme ale velmi štědrý režim, protože situace na Ukrajině se zhoršuje.

„Lidé budou chtít vidět, jak tato země otevírá náruč lidem, kteří utíkají před pronásledováním, utíkají před válkami, a myslím, že lidé s volnými prostory chtějí přijmout lidi z Ukrajiny nebo chtějí, abychom měli systém, který jim to umožní.“

Mluvčí Downing Street rovněž neobjasnil, zda se pracuje na nové trase pro Ukrajince či nikoli, a uvedl pouze opatření, která již byla oznámena, včetně sponzorské cesty, která umožňuje lidem bez rodinných vazeb přijít do Spojeného království.

„Identifikovali jsme dvě stopy, které zavádíme,“ řekli.

Dodali, že cesta péče je již „humanitární cestou“, která by umožnila lidem bez rodinných příslušníků ve Spojeném království přijít sem, a nedrželi se samostatného třetího kanálu, jak se zjevně chystal ministr vnitra.

v neděli, Podle oficiálních údajů o tom informoval list The TelegraphPouze 50 víz bylo uděleno v rámci ukrajinského rodinného systému z 5 535 online žádostí.

Premiér ale zpochybnil pravdivost čísel a řekl, že Spojené království v současné době zpracovává „tisíce“ žádostí.

„Velká Británie bude tak štědrá, jak jen může být,“ řekl.

Johnson hovořil na začátku týdne intenzivního diplomatického úsilí se zahraničními vůdci o vybudování jednotné fronty proti Vladimiru Putinovi.

Trojice, kterou dnes hostí kanadský premiér Justin Trudeau a nizozemský premiér Mark Rutte, navštíví základnu RAF, kde se setkají s příslušníky britských ozbrojených sil.

Později uspořádají samostatná bilaterální jednání a společné tripartitní jednání před tiskovou konferencí v Downing Street a zítra Johnson přivítá na 10. místě vedoucí představitele Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky, aby diskutovali o ukrajinské uprchlické krizi.

Očekává se, že premiér vyvine větší tlak na své mezinárodní protějšky, aby podnikli další kroky k odstranění Ruska z expresního platebního systému poté, co oznámil svůj šestibodový plán na jednání s Vladimirem Putinem.

V deníku New York Times řekl: „Nebudou to historikové budoucnosti, kdo bude historiky Ukrajiny, ale náš úsudek.“

Jeho plán vyzývá světové vůdce, aby shromáždili „mezinárodní humanitární koalici“, podpořili Ukrajinu „v jejím úsilí zajistit si vlastní obranu“ a zvýšili ekonomický tlak na Rusko.

Vyzval také mezinárodní společenství, aby se postavilo ruské „plíživé normalizaci“ jeho akcí na Ukrajině, aby prosazovalo diplomatická rozhodnutí o válce, ale pouze s plnou účastí legitimní ukrajinské vlády, a zahájilo širší kampaň za „posílení bezpečnosti a odolnosti“ mezi NATO. zemí.

Vláda v neděli oznámila, že Spojené království vkládá do ukrajinské ekonomiky 100 milionů dolarů, aby zmírnilo finanční tlaky způsobené ruskou nelegální invazí.

Grant, který bude poskytován prostřednictvím Světové banky, lze použít na podporu platů ve veřejném sektoru, což umožní pokračování fungování životně důležitých státních pracovních míst, a také na podporu sítí sociálního zabezpečení a důchodů pro ukrajinský lid.

Spojené království také vycvičí 22 000 vojáků, dodá 2 000 protitankových střel, poskytne 100 milionů liber na ekonomickou reformu a energetickou nezávislost a poskytne 120 milionů liber na humanitární pomoc, včetně 25 milionů liber na financování mimořádných katastrof.

„V době od nezákonného a brutálního útoku Ruska jsme viděli, jak svět stojí solidárně s nezdolným lidem Ukrajiny,“ řekl Johnson.

„Britská pomoc se již dostává k těm, kteří to nejvíce potřebují, poskytuje základní zásoby a lékařskou podporu.

„Zatímco pouze Putin může plně ukončit utrpení na Ukrajině, dnešní nové financování bude i nadále pomáhat těm, kteří čelí zhoršující se humanitární situaci.“

