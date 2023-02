Vykreslování iPhonu 15 Plus s tenkými rámečky, portem USB-C, dynamickým ostrůvkem a dalšími

6,7palcový iPhone 15 Plus by mohl mít ve srovnání s iPhone 14 Plus nějaké drobné úpravy designu, podle renderů, které dnes sdílí 9 až 5 Mac. Obrázky jsou údajně založeny na CAD výkresech hardwaru, které byly poskytnuty dodavatelskému řetězci společnosti Apple pro výrobu hardwaru, a následují úniky, které jsme již dříve viděli u standardního iPhone 15 a iPhone 15 Pro.

‌iPhone 14‌ Plus vs. iPhone 15‌ Plus, fotografie přes 9to5Mac

Stejně jako ‌iPhone 15‌, ‌iPhone 15‌ Plus bude mít Dynamic Island‌ místo zářezu, přičemž Apple přinese design Dynamic Island‌ do celé řady iPhone v roce 2023. Bude také obsahovat USB-C port místo Lightning portu, další změna, kterou Apple provádí na všech iPhonech iPhone 15.



Obrázky naznačují, že kromě Dynamic Island‌ bude mít iPhone 15‌ Plus o něco tenčí rámečky a může dojít k drobným úpravám velikosti a tloušťky zařízení. 9 až 5 Mac Říká, že design ‌iPhone 15‌ Plus CAD se vyznačuje „mírně zaoblenými hranami“ pro hladší přechod z přední části zařízení na zadní a mírně tlustší hrbol fotoaparátu.

iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus Jeho délka je 160,87 mm Jeho délka je 160,84 mm 77,76 mm Šířka 78,07 mm 7,81 mm 7,79 mm

Očekává se, že iPhone 15 Plus od Apple bude identický v designu a sadě funkcí jako iPhone 15 a bude i nadále obsahovat duální fotoaparát s širokými a ultraširokými objektivy. Očekává se, že hlavním rozdílem mezi ‌iPhonem 15‌ a iPhonem 15 Plus bude velikost baterie, přičemž iPhone 15‌ Plus měří 6,7 palce a iPhone 15 6,1 palce.



Mezi další zmiňované funkce iPhone 15‌ a iPhone 15‌ Plus patří stejný čip A16, jaký se nachází v modelech iPhone 14 Pro, modem Qualcomm X70 a možnosti modré a růžové barvy. Více o tom, co očekávat od ‌iPhone 15‌, najdete v našem vyhrazeném shrnutí.

Máme také souhrn očekávaných funkcí pro iPhone 15 Pro a ‌iPhone 15 Pro‌ Max, které budou mimo jiné zahrnovat rychlejší čip A17, titanové šasi, zakřivenější design a vylepšení fotoaparátu.