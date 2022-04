Björk se opravdu probudila „s pocitem, jako by zabila člověka“ v „Dancer in the Dark“

Björk se trochu hlouběji ponořila do svého vystoupení Larse von Triera tanečnice ve tmě. Za svůj skvělý výkon sklidila celosvětovou chválu, ale určitě to mělo negativní dopad na její osobní život. Bjork se jednoho dne probudila s pocitem, jako by při přípravě na roli zabila muže.

Björk hrála Selmu ve filmu Larse von Triera „Dancer in the Dark“.

Bjork jako Selma | Ronald Simonet/Sigma/Sigma přes Getty Images

tanečnice ve tmě Sleduje Selmu (Björk), českou imigrantku a svobodnou matku, která pracuje v továrně na americkém venkově. Má lásku a vášeň pro zpěv, tanec a klasické hollywoodské muzikály. Přivedli ji na mnohem šťastnější místo, ale za touto frontou se skrývá velmi smutné tajemství. Salma postupně ztrácí zrak a její syn Jane bude pravděpodobně trpět stejným problémem, až vyroste.

Selma se rozhodne vyčlenit co nejvíce peněz na zaplacení drahé operace, aby se mohl vyhnout stejnému osudu. Zoufalý soused ji obviní, že mu ukradla peníze, což způsobilo, že její život dále letěl mimo koleje. Bjork za ni vyhrála nejlepší herečku na filmovém festivalu v Cannes tanečnice ve tmě výkon.

Herečka se při natáčení Tanečnice ve tmě probudila s tím, že skutečně „zabila člověka“.

Mluvte o Bjorkovi tanečnice ve tmě V rozhovoru přes Youtube. Diskutovala o tom, proč roli vůbec vzala, a o důležitosti postavy.

„Je to všechno pro lásku Selmy,“ řekl Bjork. „Je to legrační, protože neexistuje, ale právě proto. Proto, dokud jsem nakonec nepřijal roli, kterou mi Lars neustále dával. Jsem docela tvrdohlavý člověk, takže bych klidně řekl ‚ne‘ ještě dalších 10 let.“ Ale tak nějak jsem se do ní zamiloval a cítil jsem, že se potřebuje bránit.“

Navíc Björk odhalila hloubkové úrovně, do kterých šla pro roli Selmy. Zasáhlo ji to natolik, že si myslela, že skutečně zabila muže, podobně jako to dělá ve filmu.

„Moje buňky se začaly měnit jedna po druhé a stala jsem se Selmou,“ vzpomíná Bjork. „Myslím, že jsem jí byl 24 hodin a moji přátelé by přišli a neuvědomili si, že jsem ten nejzvláštnější člověk, kterého kdy potkali, a najednou jsem se pohyboval jinak a dělal ve svém domě různé věci, jako jsou malé zvyky a tak.“ To bylo něco, co trvalo dlouho, víš?“

Bjork pokračovala: „V době, kdy jsem jednala, jsem o tom vlastně vůbec nepřemýšlela. Byla jsem jen Selma a právě jsem vstávala a právě jsem vstávala a zabíjela člověka a cítila jsem se, jako bych zabila člověka.“ Do jisté míry je lidé mohou považovat za naprosto naivní, ale to byl jediný způsob, jak toho dosáhnout.“

„Kde je milostná píseň?“ zeptal se Lars von Trier Björk.

tanečnice ve tmě Má různé písně, ve kterých se Bjork cítila pohodlněji než v herectví. Vysvětlila píseň, která je jádrem filmu, ale také se divila, proč ve filmu nebyla žádná píseň o lásce.

„Srdcem celého filmu byla písnička o vlaku ‚Viděla jsem to všechno‘,“ řekla Björk. „Když jsem se Larse zeptala, kde je ta milostná píseň?“ Řekl: „V tomto filmu není žádná láska.“ Pro ženu v tomto věku by to měl být její první pohled a ten druhý je všude kolem ní. To, že nechtěla lásku, mohla ji mít, kdyby ji chtěla, ale nechtěla ji To musí být její podstata jako ženy.“

