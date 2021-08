NASA říká, že komerční vesmírné stanice by mohly následovat ISS po roce 2030

Colorado Springs, Colorado – NASA doufá, že komerční vesmírné stanice budou obíhat Zemi co nejdříve Mezinárodní vesmírná stanice Nakonec to řekl správce NASA Bill Nelson dnes (25. srpna) na 36. vesmírném sympoziu.

Vesmírná stanice, která byla dokončena v roce 2011, by mohla odejít do důchodu už v roce 2024. Nelson však dnes prozradil, že očekává, že orbitální laboratoř vydrží až do roku 2030 a NASA doufá, že bude nahrazena komerčními laboratořemi na oběžné dráze.

„Očekáváme rozšíření vesmírné stanice jako vládního projektu do roku 2030. Doufáme, že komerční stanice budou následovat,“ řekl Nelson během setkání „vedoucích agentur“ spolu s dalšími vesmírnými vůdci z celého světa.

Nyní, zatímco NASA doufá komerční vesmírné stanice Aby se tohoto úkolu chopila, jak se blíží období existence Mezinárodní vesmírné stanice, Čína již začala stavět vlastní vesmírnou stanici. Vzhledem k tomu, že NASA má zakázáno zapojovat se do dvoustranných aktivit s Čínou, je tento krok Číny konkurenceschopnější než spolupráce.

„Bohužel si myslím, že jsme v kosmickém závodě s Čínou,“ řekl během zasedání Nelson. „Mluvím jménem Spojených států, aby Čína byla partnerem. Chtěl bych, aby s námi Čína jednala jako s vojenským protivníkem, jako to udělalo Rusko … Chtěl bych se o to pokusit. Ale. Čína je velmi tajnůstkářský a součástí civilního vesmírného programu je, že musíte být transparentní. “

Navzdory přetrvávajícím politickým rozporům na Zemi Nelson zaznamenal dlouhou historii Ruska jako spolupracovníka po boku NASA ve vesmíru. I když mezi národy ve vesmíru došlo k mnoha problémům a napětí, ten nejnovější se týkal nové ruské jednotky Nauka To způsobilo poškození vesmírné stanice Poté, co omylem uvolnil tah po dokování.

Situace s Naokou vyvolala otázky ohledně stavu současného vztahu NASA a stavu s Ruskou vesmírnou agenturou Roskosmos. Tuto situaci dále komplikuje skutečnost, že Rusko a Čína také Spolupráce na měsíční základně spolu.

Nelson je však přesvědčen o partnerství NASA s Ruskem.

Nelson řekl, že tito dva byli „nepřátelé, dokonce i uprostřed studené války, kteří se mohli setkat a najít společnou řeč v civilní sféře“.

