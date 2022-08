Musíte vidět první skutečnou Creepypastu Elden Ring

Snímek obrazovky : FromSoftware / Kotaku

S příchodem data miningu a okamžitých informací se získávání videoherních příběhů o táborácích stává vzácností. Je těžké hned šířit ověřitelnou fámu a i legitimní hádanky mají tendenci se rozluštit velmi rychle. Krása úpravy je ale v tom, že nemusí být skutečná. Mohl bys Výroba Je to skutečné.

To je to, co tak miluji nést krále hahaJe to rychlé, ale nové Elden prsten Film zobrazující oblast hry, kterou jste pravděpodobně nikdy předtím neviděli. Film „Saint’s Descent“ vidí hráče sestupovat po zdánlivě nekonečném, velmi černém schodišti s dírou na konci.

Hráč samozřejmě přichází do díry, protože jsme se to teď naučili Chybí vám kritický obsah elden prsten Pokud se nevrhnete do každé propasti. Zbytek kazit nebudu.

Jak jsem řekl, je to jednoduchý, ale dobrý příběh o tom, co chcete dělat, částečně proto, že to není nic divokého. Zní to věrohodně a někteří lidé, kteří to sledují, oprávněně věří, že to bylo skutečné, než jim bylo řečeno, že ve skutečnosti není.

Přečtěte si více: elden prsten Fanův úžasný projekt konceptu DLC® vypadá téměř reálně

King Bore haha ​​​​vytvořil celý seznam videí se „strašidelnými mody“. A takové mody, ale pro starší Zlí duchové Hry, pokud se chcete podívat. Co mě vzrušuje, jsou některé úplně obyčejné situace, které naberou náhlý spád, třeba uvíznutí v dusném výtahu. něco takového mohl Někomu se to stává, pravděpodobně ze smůly, ale nikdo vám to nebude věřit, že? Alternativa může být stejně děsivá: nikdy nekončící pád. Je to velmi dobré!

Fantasy aspekt je zde svým způsobem zásadní pro zábavu. Když se objevily zprávy The elden prsten The Wall of Mystery, ke které bylo potřeba 50 zásahů, trhat internet. Kdo by přirozeně našel tuto anomálii? Proč by něco takového dělali? Miyazaki, ty démone!

Out came the investigators, to take a closer look. That’s when we found out it was actually just a glitch, it never took 50 hits, and there wasn’t actually anything particularly interesting “hiding” behind the wall. The moment was cool while it lasted, but anyone coming in now can’t recreate the feeling of not knowing what the hell was happening when it was an enigma. Now we just tell each other it’s a glitched wall.

Sure, I can tell you that this Elden Ring video isn’t real, but that’s not the point, is it? For a moment, you get sucked into a different reality where evoking a feeling is all that matters. It reminds me a lot of Zobrazit soubory Super Mario 64 děsivé příběhy. Každý, kdo má schopnosti kritického myšlení, bude schopen zjistit, že podrobné příběhy se nikdy nestaly nebo že jsme o nich už dlouho slyšeli. Popcorn stáhneme stejně.