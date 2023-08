BIDEN VÍTÁ KOSTARICKÉHO PREZIDENTA Vzhledem k tomu, že imigrace na západní polokouli dosahuje nových rekordů

CNN

Prezident Joe Biden v úterý hostil kostarického prezidenta Rodriga Cháveze Roblese v kritické době pro region, který čelí rekordnímu počtu imigrantů mířících do Spojených států.

Prezident poděkoval svému protějšku za podpis Los Angelesské deklarace o migraci a ochraně z roku 2022. Dohoda podepsaná na Summit of the Americas viděla, že se zúčastněné vlády zavázaly rozšířit programy dočasných pracovníků, podporovat legální cesty, jako je přesídlení uprchlíků a sloučení rodin, poskytovat podporu zemím, které hostí velké množství migrantů, a zasahovat proti sítím převaděčů lidí.

„Chci vám poděkovat za to, že jste toto oznámení umožnili, a za vaše vedení v otázkách imigračních problémů, kterým každý den čelíme,“ řekl Biden. „Dnes bych vám také rád poděkoval za prohloubení naší bezpečnostní spolupráce, a to je jeden z mých cílů a doufám, že to bude jeden z vašich cílů, a to i s ohledem na organizovaný zločin.“

Bezprecedentní pohyb lidí na západní polokouli vyvinul obrovský tlak na Bidenovu administrativu, která – navzdory zavádění řady opatření k zastavení imigrace – stále čelí vyhlídce, že letos na podzim dorazí k jižní hranici USA další tisíce lidí, což představuje politická výzva. Citlivé téma v popředí na prahu prezidentských voleb.

Počet migrantů překračujících zrádnou propast Darien Gap – která spojuje Panamu a Kolumbii a nedávno sloužil jako barometr pohybu v regionu – letos překonal nový rekord. Podle úřadů v roce 2023 přešlo les 248 901 lidí, z toho asi 20 % dětí a mladistvých.

„Pozorně to sledujeme a jsme znepokojeni,“ řekl CNN vysoký představitel administrativy. „To byla nejvyšší priorita pro Spojené státy a naše partnery v regionu.“

Pohraniční úředníci již dnes zaznamenávají zvýšený počet každodenních střetů na hranicích, než tomu bylo dříve letos v létě. A v červenci se počet rodin zachycených na hranici – jedné z nejzranitelnějších demografických skupin – ve srovnání s červnem téměř zdvojnásobil, což v Bidenově administrativě vyvolalo obavy.

Úterní návštěva Cháveze Roblese v Bílém domě zdůraznila význam vztahů USA na západní polokouli pro řízení přílivu imigrantů.

V prohlášení k setkání Bílý dům uvedl, že Biden a Chavez Robles diskutovali o hospodářském růstu, kybernetické bezpečnosti, Los Angeleské deklaraci o imigraci, ochraně a bilaterální bezpečnosti a úsilí v boji proti kartelům.

Představitelé administrativy často citovali deklaraci z Los Angeles jako krok k řízení migrace v regionu a závazek ze strany regionálních partnerů koordinovat toto úsilí.

Kostarika, která sousedí s Panamou, patří mezi země, kterými migranti nejčastěji procházejí na cestě k jižní hranici Spojených států, a je ústředním bodem imigračních plánů administrativy. CNN již dříve uvedla, že dohoda dosažená mezi Spojenými státy a Kostarikou za Bidenovy administrativy nastínila široké závazky k posílení implementace, sdílení informací o tocích a stabilizaci hostitelských komunit.

Kostarika ale také zažívá velký příliv imigrantů – což zdůrazňuje problém, kterému čelí američtí představitelé, kteří se částečně spoléhají na země s omezenými zdroji, které jim poskytnou legální cesty a odrazí od migrace na sever. Kostarika je také cílem žadatelů o azyl.

„Víme, že Kostarika byla postižena imigrací,“ řekl vysoký představitel administrativy, když si všiml přílivu Nikaragujců a Venezuelanů, ale vyzdvihl Kostariku jako „vzor a zastánce přístupu na západní polokouli.“

Kostarika patří do skupiny zemí, které mají otevřít takzvané úřady pro bezpečnou mobilitu, což je nová iniciativa Bidenovy administrativy, která spolupracuje s mezinárodními organizacemi na vytvoření hmatatelných zpracovatelských center pro imigranty, kteří mohou legálně požádat o přistěhovalectví do Spojených států. Mezi jinými zeměmi místo cesty k hranicím. Byl také spuštěn online portál, kde se lidé mohou zaregistrovat a požádat o legální programy a stopy předtím, než půjdou do kanceláře.

Podle úředníka Bílého domu se k 28. srpnu k účasti v Iniciativě za bezpečnou mobilitu přihlásilo více než 38 000 lidí v Kolumbii, Kostarice a Guatemale.

Spojené státy historicky úzce spolupracovaly s Kostarikou a podle Andrewa Seeleyho, prezidenta Institutu pro imigrační politiku, nestranického think-tanku, budou i nadále hrát zásadní roli.

„Je to jediná země, kromě Mexika a Kolumbie, která má nějakou skutečnou kapacitu,“ řekl Seely.

Kanceláře bezpečné mobility jsou jedním z mnoha aktivit zahájených v regionu. dříve v tomto roce, Administrativa také vyvinula společné úsilí, S Panamou a Kolumbií se snaží ukončit pohyb lidí v Darien Gap. Odborníci však varují, že jakákoli významná implementace by byla obtížně realizovatelná vzhledem k omezeným zdrojům, což vyžaduje, aby země jako Spojené státy a Kostarika spolupracovaly a pomohly lidem legálně migrovat do jejich cílové destinace, než aby podnikali nebezpečnou cestu na sever.