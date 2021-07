Dopisy redaktorovi ze dne 2. července 2021

To naznačuje, že „mikropodniky, malé podniky a mikropodniky, maloobchodní NPA se mohou zvyšovat, jakmile se opatření na záchranu zastaví“ (2. července). Je pravda, že Indická rezervní banka v nedávné minulosti přišla s velkým počtem opatření, která mají podpořit MSME, které byly pandemií tvrdě zasaženy.

Systém nouzových linek záruky za úvěr, plán restrukturalizace bez ztráty stavu aktiv a systém Svanidi pro malé prodejce, abychom jmenovali alespoň některé, poskytnou průlom tomuto odvětví, které je na pokraji zhroucení. Všechna tato opatření však uspějí, pouze pokud neexistuje riziko, že se půjčky stanou v účetnictví banky v 90denním časovém rámci nevýkonnými.

Pokud MSME přispívají 30 procenty HDP, bylo by vhodné, aby se věcem dostalo zvláštního zacházení v souvislosti s devastací způsobenou pandemií. Proto by RBI měla zvážit prodloužení současného standardu uznávání výnosů a klasifikace aktiv z 90 dnů na 180 dní, aby bylo možné klasifikovat úvěrové účty pro tento sektor jako NPA. To jim pomůže dosáhnout dostatečných výnosů pro splnění jejich bankovních závazků.

Tato relaxace by měla být povolena nejméně dva roky před tím, doufejme, že bude Covid omezen.

Kumbakonam, Tennessee

Apropos „Udržování nebe bez Rogue Drones“ (2. července) Útok dronů na leteckou stanici Džammú je vážným budíčkem pro naše ozbrojené síly. Stejně jako jakýkoli jiný technologický nástroj mohou být drony zneužity i darebáckými prvky.

Zatímco drony se používají k doručování léků, sledování zemědělské půdy, pořizování videí / fotografií při práci atd., Jeden nyní viděl, jak mohou být také zneužity. Je čas implementovat Národní pokyny pro drony v literatuře a duchu. Vláda by měla motivovat všechny začínající podniky, které chtějí vyvinout technologii, aby těmto hrozbám čelila.

Noida

Země směřovaly k válce na základě dronů. To muselo proniknout do říše nestátních aktérů. Malé drony napájené umělou inteligencí stojí o něco více než špičkový smartphone. Jejich odhodlání k sebezničení by také téměř znemožnilo sledování osob odpovědných za útok.

Vlády na celém světě musí prioritně bojovat proti smrtícím autonomním zbraním. Jedná se o vysoký řád, protože mnoho zemí nese drony jako součást svého arzenálu.

Navi Mumbai

Cesta Číny od válkou zpustošené středověké společnosti zasažené chudobou k druhé největší ekonomice na světě pod dohledem Čínské komunistické strany je skutečně matoucí.

Čínská komunistická strana nyní slaví sté výročí a má všechny důvody být hrdá na své úspěchy, jako je vytrhávání stovek milionů z extrémní chudoby a pevné etablování se jako impozantní rival USA, jediné světové supervelmoci.

Má však svůj vlastní problém. Navzdory tomu, že v průběhu desetiletí vzrostl do nových výšin hospodářského růstu a technologického pokroku, vedlo železné sevření Čínské komunistické strany ke všem vládním orgánům s do očí bijícím nerespektováním základních svobod jejích občanů k tomu, že byla označována za autoritářský režim.

Vedení ČKS bude muset přemýšlet o udržitelnosti svého stylu řízení.

Chulavandan, Tennessee

Toto odkazuje na „Fotbal se vrací domů?“ (2. července). S výjimkou Belgie a Itálie proti sobě budou zbývající tři zápasy duely Davida a Goliáše.

Může být zajímavé poznamenat, že žádný tým nehrál na tomto turnaji tolik zápasů (31) jako Anglie, aniž by se dostal do finále; Česká republika Úžasný gól Patricka Čecha z poloviny Skotska je považován za jednoho z největších velikánů tohoto poháru. A pouze Karel Boborsky z České republiky (šest) provedl od roku 1980 více nahrávek než Cristiano Ronaldo (pět).

Pune