Recenze Shredder’s Vengeance – Radist Beat ‚Em Up z roku 2022

Teď už jste možná viděli recenze na Tribute Games TMNT: Shredder’s Revenge. já mám 85 v Metacritic A 87 v OpenCriticskóre, která posilují všeobecnou shodu mezi kritiky: skartovací pomsta Je to zatím nejlepší vítězství roku 2022. Chci to udělat ještě o krok dále a vyjádřit tuto láskyplně poctu Konami TMNT Hry jsou přesně tím, čím by se klasika měla aktualizovat: čerpat inspiraci a zároveň rozšiřovat rozsah. Je to netradiční čas porazit Foot Clan, který byl ještě odvážnější, když hrajete co-op, a můj partner si to užívá stejně jako já. Ne vážně, právě teď pracujeme na třetí plné hře, což jsou pravidla.

Autor: Streets of Rage 4 výrobce Dotemu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Vidí čtyři želvy a jejich přátele – April O’Neillovou, mistra Splintera a rangera Caseyho Jonese – jak proplouvají New Yorkem, aby zastavili klan Foot a mnoho dalších padouchů ze slavné série padouchů v terorizaci Velkého jablka. Je tedy na vás, ať už sami, nebo s přáteli (prostřednictvím místní a online kooperace), abyste kopali nějaké granáty sekáním, házením a údery do nepřátel a zároveň odemykali nové pohyby, plnili vedlejší cíle a snědli co nejvíce pizzy.

Mutantní myši řádí ulicemi New Yorku v TMNT Phase 2: Shredder’s Revenge

Hra si bere velkou inspiraci ze staré školy Konami TMNT speciální beat-em-up 1991 Želvy v čase. Během cesty pulzujícím městem New York uvidíte všechny druhy pocty těmto hrám skartovací pomstaStejně jako způsob, jakým mohou Želvy říkat „tato jeskyně se ke mně plazí“, když spadnou do kanalizační jámy, nebo schopnost vrhnout mizerné bojovníky Foot Clan na obrazovku s brilantními bohatými barvami.

Tyto odkazy pění skartovací pomsta S nostalgií, ale skartovací pomsta Maluje také svou vlastní vizuální identitu. Zatímco ve hrách Konami například želvy sdílely mnoho stejných pohybových animací, zde každá působí nádherně odlišným způsobem, který vypovídá něco o jeho postavě. Nostalgie po hře se však nezapře a každý, kdo si pamatuje, že chodil do posilovny nebo nabíral želva Hra z 80. a 90. let bude pravděpodobně mít hezké vzpomínky na mačkání tlačítek do řvoucího zadku. Tito lidé si možná také pamatují, jak moc byli potrestáni staří výtržníci Konami a během toho skartovací pomsta Má těžší možnost obtížnosti pro ty, kteří hledají výzvu, je to celkově shovívavější zážitek.

Pro začátek, Tribute Games výrazně rozšířily pohyb v skartovací pomsta. Všech sedm hratelných postav může uhýbat doleva a doprava, kdykoli chtějí, což vám dává možnost uniknout nebezpečí, když se zraní, nebo se přemístit a rozšířit komba. I zde je spousta nových pohybů, včetně ar Provádí důsledně, aby zachytil nepříjemné nepřátele ve vzduchu a střemhlavý, těžký útok, který může prorazit obranu nepřítele. Poté následují odemykatelné upgrady, které získáte, když se postavy budou zvyšovat, jako je speciální útok, který lze provést ve vzduchu, plus více životů a další specifikace. Eyalova metrika útoku. Tyto doplňky poskytují odměňující herní zážitek oběma farmářům, kteří jednoduše hledají nenáročnou a uspokojující zábavu pro umírající umělecké kouzelníky, aby dosáhli nejvyššího skóre a pokusili se o některé z nejtěžších výzev obsažených ve hře, jako je např. vyčištění určitých fází bez poškození.

Bohužel, skartovací pomsta Ve vzorcích je zcela anemický. K dispozici jsou pouze dva – příběhový režim, který obsahuje průběžné vylepšování postav během herních fází a vedlejší cíle, které je třeba splnit, abyste získali více bodů, a arkádový režim je přesně to, co zní. V kampani je velmi malá znovuhratelnost, zvláště pokud vám chybí nějaké cíle nebo chcete zkusit vylepšit úplně jinou postavu. Protože se však hlavní epizoda hry scvrkává na jeden scénář – pohyb zleva doprava a bití grázlů na cestě k bossovi –skartovací pomsta Může to být nudné a nudné, když se blížíte k poslední polovině 16úrovňové dějové linie. Ostatně jako karetní hry, které inspirovaly skartovací pomsta Je pochopitelné, že stručnost je duší inteligence a nižší nebo kratší úrovně mu mohou pomoci méně táhnout.

to neznamená skartovací pomsta Nudné nebo bez osobnosti. daleko od toho. Tribute Games v tomto dobrodružství spojily spousty postav, od vojáků Foot Clan, kteří olizují lízátka v zoo, až po Newyorčany běžící v hrůze, když Krang zbrojí Sochu svobody. Každá postava má také své vlastní vlastnosti, Donnie tahá za GameBoye a vysmívá se a Raph je vždy mrzutý. Je to svědectví o pozornosti Tribute Games věnovanou detailům, protože hra ctí minulost a zároveň čerpá ze zavedených tradic a vytváří něco více plného života a postoje než její předchůdci. Přál bych si, aby studio vzalo stránku z webu SebaGamesDev Fight’N Rage A byly představeny alternativní skladby, ale to nijak neubírá na mém potěšení.

April O’Neill přináší novinky a čelí Foot Clanu ve fázi 1 TMNT: Shredder’s Revenge

Protože, jak jsem řekl na začátku tohoto blogu, skartovací pomsta Je to zatím nejlepší vítězství roku 2022. Drží se jednou nohou v minulosti a odmítá se nechat omezovat omezeními doby, která ji inspirovala, a přináší do moderní doby se sebevědomím klasický vzorec. Bounty hry je třeba pochválit za obratné vyvažování známého a nového. TMNT: Shredder’s Revengei přes stagnaci v pozdějších úrovních, je hra, kterou jsem neměl v mysli už docela dlouho…alespoň do River City Girls 2 kapky.