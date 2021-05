CZR vs LUX Dream11 Team Predikce, Fantasy tipy T20 Středoevropský pohár: kapitán

Očekávejte tým Dream11

čas: 13:30 JE.

Místo: Kriketový stadion Finnor, Praha

Tým CZR vs LUX My Dream11

Sahel Grover, Girish Venkateswaran, Aaron Ashokan, James Parker, Ed Knowles, Sabaon Devese, Satyajit Sengupta, Ankush Nanda, Naveed Ahmed, Ali Waqar, Anand Pandey

Národní kapitán: Davies mýdlo Vice kapitán: Pláž Grover

CZR vs LUX bude pravděpodobně hrát XI

Česká republika

Hilal Ahmed, Sahl Grover, Aaron Ashokan, Edward Knowles, Sudish Wickramasikara (uprostřed), Sabaon Devesey, Satyajit Sengupta, Paul Taylor, Ali Waqar, Naveed Ahmed, Abul Farhad

Lucembursko

Ghost Mays (ČTK), Girish Venkateswaran, James Parker, Tony Whitman, Vikram Vije, Anchuman Singh, Mohit Dixit, Anand Pandey, Ankush Nanda, Shamik Fats, Atif Kamal.

Rozdíl

Česká republika

Aaron Ashokan, Cure Mehta, Zahid Mahmoud, Edward Knowles, Koshal Mendon, Abdul Farhad, Ali Waqar, Naveed Ahmed, Sagar Maderdy, Paul Taylor, Samira Maduranga, Javed Iqbal, Smit Patil, Sudesh Wikramasikara (C), Sabaon Davisi, Satyajit Subun Hilal Ahmed (týden), Grover Plain (týden).

Lucembursko

Girish Venkateswaran, James Parker, Reinhardt Haynes, Timothy Baker, Tony Whitman, Anand Pandey, Ankush Nanda, Atif Kamal, Pankaj Malaf, Shameik Fats, William Cobb, Vikram Fighe, Anchuman Singh, Mohit Dixit, Roshan Vishwanath, Duch slečny týden).

