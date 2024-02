Studie zjistila, že vlastnosti podobné ADHD by mohly být přínosem pro lidi při hledání potravy

Podle studie v Proceedings of the Royal Society B Lidé s vlastnostmi podobnými ADHD budou méně pravděpodobně žít mezi vyčerpanými zdroji potravy a spíše místo toho budou zkoumat jiné možnosti – což jim může v některých prostředích poskytnout výhodu při hledání potravy.

Tato zjištění zpochybňují některé negativní asociace s ADHD, kterou Centers for Disease Control and Prevention popsalo jako „jednu z nejčastějších neurovývojových poruch v dětství“. Zdá se, že podporují „evoluční nesoulad“ Teorie neurodivergence, která předpokládá, že takové rysy jsou defekty pouze v určitých prostředích.

Výzkumníci z Pensylvánské univerzity používají online hru na sběr bobulí postavenou na algoritmech odvozených z teorie optimálního hledání potravy. Vědci analyzovali rozhodnutí 457 účastníků, kteří byli požádáni, aby pod časovým tlakem nasbírali co nejvíce bobulí. Hráči se rozhodovali mezi pokračováním ve sklizni ze stejných keřů – ochuzením o bobule a snížením jejich produkce – a cestováním do jiných keřů, které byly hojnější na ovoce, ale hráče to stálo drahocenný čas.