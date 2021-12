Investiční pobídka pro český start-up na výrobu 3D tištěných sedel na kola

„Jde o projekt zahájený na jaře 2020.

„Všichni jsme byli zavření ve svých domovech a já a můj spoluzakladatel jsme byli jedni z mých nejlepších přátel [Martin Řípa]Tyto dlouhé jízdy trvaly několik dní a velmi rychle jsme zjistili, že trpíme sedlovými vředy a sedla, která jsme měli, nebyla nejlepší.

„Netrpěl jsem jako on. Zkusil to změnit, zašel do dvou specializovaných obchodů, kde mu měřili biomechaniku, ale ne vždy to bylo přesné.

Jiří Dušar, Martin Žiba|Foto: Posedla

„Hledali jsme tedy, jak bychom mohli přijít s řešením zcela na míru.

„V dnešní době díky kombinovaným technologiím, technologiím 3D tisku, nemusíte používat žádné technické procesy jako lisování a tak podobně.

„Takže my, no, tohle je životaschopná cesta, a začali jsme to dělat.“

Jak se provádějí měření? Pokud například potřebuji jedno z těchto sedel, jak ho změřím?

„Je to úskalí.

„První věc, na kterou se ptáme, je, jak mi sejmeš otisk zadku?

„Přišli jsme s tímto řešením, kam pošleme to, čemu se říká měřicí sada, která má dobrou pěnu chránící těsnění.

„Důvod, proč to děláme, je, že potřebujeme zjistit, jaká je šířka tvé sedací kosti.“

„Pak je tu asi 10 nebo 12 parametrů, které nám pomohou zjistit, jaký jste cyklista.

„Potřebujeme vědět, jak jste flexibilní, na jakém kole jezdíte a kolik toho průměrně za rok najezdíte.“

Foto: Posedla

Myslím, že je to pro vážné cyklisty, nejen pro někoho, jako jsem já, kdo jezdí po celé Praze?

„Myslím, že je to trochu obojí.

„Samozřejmě je to pro mnoho jezdců – řekl bych několik tisíc kilometrů ročně.

„Snažíme se ale pokrýt všechny cyklistické úseky, takže jsou to silniční cyklisté, horští cyklisté, šotolináři.

„V dnešní době jsou například velmi populární také elektrokola.

„Obvykle je používají nevhodní jedinci, nebo tomu tak vždy není.

„Ale kvůli elektrokolu, na kterém jezdí dlouho, jsou dlouho v sedle.

Foto: Posedla

„Takže je důležité, aby tito lidé měli správné sedlo, správnou podporu.“

Nedávno jste získali významnou investici [CZK 15 million] Od známého průkopníka 3D tisku Josepha Prasha. Co Posedla prakticky znamená získat tuto investici?

„Nemyslím si, že bez investic dosáhneme snu, který jsme měli na začátku.

„Byli jsme trochu naivní.“ Řekli jsme si, že bychom to mohli za rok vytáhnout a otevřít malou garáž a začít vyrábět sedla.

„Ale vyrobit sedlo je velmi komplikovaný úkol.

„Nejprve jsme tedy požádali o hardwarový akcelerátor, který Joseph Prasha představil v roce 2020. [as part of his PrusaLab], A byli jsme zvoleni.

„Následoval rok plný rychlých prototypů, využíváme laboratoř v Holšovicích.

„Na konci akcelerátoru jsme oslovili Josepha Brushu a Ontage Prasha, řídící partnery Brusa Research.

„Jsme na konci fáze prototypu a uděláme z něj životaschopný podnik.

„Ano, nápad se jim líbil, s investicí jsme souhlasili, teď se můžeme posunout dál a konečně začít vyrábět sedla.

„Proto bez investic nemůžeme přejít od prototypu k výrobě.“

Během nové cyklistické sezóny, v příštím roce, začne Poseidon prodávat škálovatelná cyklistická sedla, říká Jiří Dusar.