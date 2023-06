Aktualizace GTA Online odstraňuje více než 180 aut a kol a některé z nich staví za Paywall

Hráči GTA Online jsou obvykle rádi, když Rockstar vydá novou aktualizaci, ale nejnovější rozšíření pro San Andreas Mercenaries je místo toho naštvalo poté, co ze hry odstranilo více než 180 vozidel.

Jak jsem zmínil KotakuRockstar odstranil nejméně 189 aut a motorek z GTA Online a aby toho nebylo málo, některé z nich umístil za předplatné GTA+ za 6 dolarů měsíčně, které je zatím dostupné pouze pro hráče PS5 a Xbox Series.

Přestože vývojář varoval, že před spuštěním rozšíření bude ze hry odstraněno „mnoho méně používaných vozidel“, mnoho hráčů předpokládalo, že bude vytaženo několik starších vozidel. Místo toho Rockstar odstranil téměř 200 vozidel, včetně některých, která byla dříve zdarma, a některá umístila za paywall.

„Jestli je tu jedna věc, kterou jsem od roku 2013 neslyšel nikoho říkat, je, že je k dispozici spousta aut ke koupi.“ „

„Řekli méně vozidel a odstranili všechno,“ komentoval jeden frustrovaný uživatel Redditu. práce Identifikuje každé vozidlo, které bylo odstraněno. „Opravdu tu aktualizaci podělali tou pitomostí,“ řekl další.

Rockstar uvedl, že odstranil vozidla, aby „zjednodušil zážitek z nakupování“, ale jeden uživatel, který tvrdil, že hraje GTA 5 od jeho uvedení v roce 2013, řekl, že to nebyl problém s hrou.

A oni řekli: „Pokud je tu jedna věc, kterou jsem od roku 2013 neslyšel nikoho říct, je, že je k dispozici příliš mnoho aut ke koupi.“ „To jsem neslyšel ani jednou. Ani jednou.“

Seznam frustrovaných uživatelů pokračuje. Další řekl: „Toto je krádež krále.“ „Sr*no, nejméně používaný termín byla kolosální lež. Všichni si mysleli, že to bude NPC nebo opravdu, ale opravdu staré vozidlo. To je nechutné snažit se vytvořit takové falešné rarity.“

Rockstar se ještě nevyjádřil k pokřiku fanoušků, ale IGN požádalo vývojáře o vyjádření.

Odstranění tolika aut se zdá být směšné, protože jedna z předchozích velkých aktualizací GTA Online konečně přidala dlouho očekávanou garáž pro 50 aut. Rockstar pokračuje v pravidelné aktualizaci hry, přestože je k dispozici již 10 let, ačkoli Grand Theft Auto 6 (které by mohlo být spuštěno již příští rok) to může změnit.

Ryan Dinsdale je nezávislý reportér pro IGN. Celý den bude mluvit o Zaklínači.