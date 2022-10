RSV: Vědci tvrdí, že za zvýšeným výskytem respiračních případů může být epidemiologická „mezera v imunitě“.

CNN

–



Opatření, která nám pomohla udržet nás v bezpečí před Covid-19 za posledních dva a půl roku – uzamčení, fyzický distancování, nošení roušek, mytí rukou – také pomohla omezit šíření dalších virů. Jak se lidé vracejí do školy a práce a sundávají si masky, tyto viry, včetně respiračního syncyciálního viru a chřipky, jsou zpět v plné síle.

Možná je „propast v imunitě“ posledních několika let pozadu „Bezprecedentní“ časný nárůst v RSV Infekce letos, říkají vědci – a je to zahozené Jiné sezónní respirační viry mimo kontrolu vědec.

„Dokud jsme měli v minulosti RSV a další respirační onemocnění ve Spojených státech, docházelo k těmto velmi pravidelným vzorcům propuknutí,“ řekl. Rachel Bakerová, Epidemiolog a odborný asistent na Brown University.

„RSV se objevuje každý rok na konci podzimu/zimy a tato ohniska se většinou vyskytují u malých dětí. Pak na jarní/letní měsíce opět mizí a znovu se objeví následující zimu,“ řekl Baker. „Je to velmi pravidelné a předvídatelné.“

To se tedy nestane.

Případy RSV začaly ve Spojených státech ukázat na jaře a je nyní o 60 % vyšší než vrcholný týden v roce 2021, Analýza CNN ukázala, že jde pravděpodobně o podcenění.

V celých Spojených státech roste počet případů chřipky jako rostoucí O něco dříve než obvykle. A Hromada škol Zaznamenalo velké absence a lékařské úřady říkají, že vidí více nakažených lidí Jiné respirační viry Ve chvílích, které se nehodí obvyklé vzory.

K podobným neobvyklým vzorcům došlo u respiračních infekcí jako např adenovirus, parainfluenza a rhinovirus in Ostatní země také.

Vědci se domnívají, že bezprecedentní akce epidemie měly nesrovnatelné účinky.

„Stupeň společenských změn, ke kterým došlo s pandemií Covid, je v moderní době skutečně bezprecedentní,“ řekl. Dr. Kevin Maskerdocent pediatrie v dětské nemocnici Colorado.

Stejně jako Covid-19 se RSV a chřipka šíří kapénkami ve vzduchu, když kašlete nebo kýcháte. Kapky také zůstávají hodiny na často dotýkaných površích, jako jsou kliky dveří a vypínače.

Takže lidé, kteří si myli ruce a dezinfikovali povrchy, kteří nosili masky a drželi se dál od ostatních, udělali více než jen zastavili šíření koronaviru.

„I když tyto intervence byly skvělé při snižování šíření Covid-19, odvedly opravdu dobrou práci při snižování šíření dalších respiračních onemocnění, jako je RSV a chřipkařekl Baker.

V sezónách 2020 a 2021 došlo k náhlému poklesu případů RSV a hospitalizací, Studie ukázalyVedle Nezvykle krotký chřipkové sezóny.

„Bylo to opravdu úžasné,“ řekl Becker.

Ale jak jsou vakcíny a léčby Covid-19 dostupné, stále více lidí se začíná vracet do školy, pracovat a komunikovat bez roušek. Začali také sdílet bakterie. Epidemiologické chování vytvořilo „imunitní mezeru“, respdluhová imunita„To dělá více lidí ve Spojených státech náchylných k nemocem, jako je RSV.“

Děti si vytvářejí přirozenou imunitu vůči virům, když jsou jim vystaveny. Většina dětí dostane RSV v určitém okamžiku před dosažením dvou let. Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí říká. Novorozenci nějaké dostanou pasivní ochrana Od svých matek, které protilátky předávají mateřským mlékem.

Ale po dva roky byla malá šance, že děti narozené během pandemie nebo lidé kolem nich byli infikováni RSV – nebo jinými viry, když na to přijde. Jejich imunita je snížená nebo se nevytváří vůbec. Takže když se tito mladí lidé a jejich rodiče začali stýkat s ostatními, bylo pravděpodobnější, že onemocní.

„Snížená expozice endemickým virům vytvořila mezeru v imunitě – skupina vnímavých jedinců, kteří se vyhnuli infekci, a tak postrádají patogen-specifickou imunitu k ochraně před budoucí infekcí,“ napsali Misakar a Becker letos v létě v komentáři zveřejněném v lékařském časopise. skalpel.

Varovali nemocnice před nutností být flexibilní a připravit se na nepředvídatelná respirační období kvůli této propasti.

„Věděli jsme, že je nevyhnutelné, že se tyto nemoci vrátí,“ řekl Misakar CNN.

Komentář varoval před přílivem infekcí, které mohou zahrnovat starší děti, které nebyly vystaveny virům, a také novorozence, jejichž matky nemohly protilátky přenést, protože nebyly v kontaktu s těmito bakteriemi.

„Teď vidíme, že se to šíří opravdu dobře,“ řekl Becker. „A nejen pro miminka je překvapivé, že obvykle zasáhne první kohortu, ale také způsobuje infekce u starších dětí.“

„Takto fungují infekční nemoci,“ dodala. „Jakmile budete mít více případů, vytvoří další případy a dostanete se tak vysoko.“

Baker a Messacar si nemyslí, že vzor začátku sezóny s RSV je trvalý, ale může nějakou dobu trvat, než se vrátí k jeho předvídatelnému cyklu.

„Právě teď jsme v trochu divném období, ale myslím, že v příštích několika letech začneme pozorovat ty pravidelné propuknutí – no, v závislosti na tom, co se děje s Covidem,“ řekl Becker. Pokud se koronavirus zhorší natolik, že bude nutné další blokování, mohlo by to opět shodit sezónnost jiných virů.

S viry, jako je chřipka, řekl Mesakar, existuje více proměnných.

Neexistuje žádná vakcína, která by zabránila respiračnímu syncyciálnímu viru, ale existuje vakcína proti chřipce, takže pokud je vakcína proti chřipce vhodná pro kmen v oběhu a dostane ji dostatek lidí, může se země vyhnout náhlému nárůstu v případech, které nyní vidíte respirační syncytiální virus.

Vědci pracují na vakcíně proti RSV, ale v této sezóně nepřijde včas, aby pomohla.

Mezitím je potřeba udělat pár věcí, které omezí šíření RSV, a budou znít velmi povědomě.

myjte si ruce. Často používané povrchy udržujte čisté. Kýchejte nebo kašlejte do kapesníku nebo do lokte místo rukou. Posilte svou imunitu tím, že budete hodně spát a jíst zdravou stravu. Noste masku, zvláště když jste nemocní. A hlavně, pokud jste nemocní, zůstaňte doma.

„Všechny tyto nelékové intervence jasně fungují a čím více můžeme udělat, abychom udrželi případy jakéhokoli z těchto virů na uzdě, tím lépe,“ řekl Baker.