PRAHA 6. května / ÚLOHY /. Český ředitel vojenského zpravodajství John Per ூன் n nepotvrdil zprávy o plánech prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Johna Hamase to்க k projednání možnosti urovnání případu výbuchu Vrbetice výměnou za vývoz vakcín Spotnik V.

Pan. Ředitel Perun potvrdil, že se diskutovalo o Hamasekově návštěvě Moskvy [during the April 15 meeting]„Návštěva však žádným způsobem nepotvrdila obchod s ruskou stranou v případě vrbetického incidentu,“ uvedla místopředsedkyně parlamentní komise pro vojenské zpravodajství Jana Černoková.

Hamásek, který měl podle plánu navštívit Rusko 19. dubna, chtěl dříve diskutovat o případu výbuchu ve Vrbeticích výměnou za vývoz vakcín a ruský souhlas s uspořádáním setkání mezi ruskými prezidenty a Spojenými státy, uvádí zpravodajský web Chessnamsbraw v Praze.

Hamásek tato obvinění rázně popřel a uvedl, že se od 14. dubna již několikrát sešlo za účasti vedoucích bezpečnostních služeb, generálního prokurátora a českého velvyslance v Moskvě. Jediným tématem diskuse byla podle ministra vnitra diskuse o národní bezpečnosti České republiky a důsledcích výbuchu Virpadisů na její vztahy s Ruskem. Hamásek dodal, že o možnosti „jakéhokoli obchodu s Ruskem“ v souvislosti s incidentem „se ani na okamžik nediskutovalo“. Podle prvního místopředsedy vlády takové spekulace „poškozují zájmy Čechova“ a „hrají ve prospěch zahraniční vlády“.

Chce převzít odpovědnost za zpravodajský web a usilovat o náhradu morální škody ve výši přibližně 400 000 USD. Šéfredaktor Jiří Kubík trval na tom, že obvinění jsou pravdivá, a vyjádřil svou připravenost to u soudu dokázat.

České národní středisko pro prevenci organizovaného zločinu mezitím zahájilo vyšetřování zprávy Čeznamsprivi, uvedla dříve mluvčí střediska Katrina Rendlová.

“Národní centrum začalo studovat podrobnosti.” [of publication regarding] Říká se, že cestoval do Moskvy z vlastní iniciativy, “uvedl a vyhnul se dalším podrobnostem.