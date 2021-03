Nákup PS5 se může v roce 2021 stát obtížnějším, protože se nyní používá k těžbě kryptoměn

V listopadu, kdy Sony uvedlo PS5, se konzole okamžitě stala nejvyhledávanějším spotřebitelským produktem na světě. O tři měsíce později tisíce lidí stále hledají pojištění konzoly kvůli nedostatku zásob, nízké produkci a skalpování. S PS5 upraveným pro těžbu v poslední době bude spekulativní problém jen narůstat.

Podle webu Směr nástroje (Přes Resetovat), Nadšenci z Číny úspěšně těžili kryptoměny s PS5. Ačkoli konzole není vhodná pro těžbu, vytvořili k ní alternativní řešení.

Po tomto objevu může mnoho nadšenců kryptoměny začít kupovat konzoly PS5 a vkládat je do svých operací těžby kryptoměn. To by mohlo znamenat další nedostatek konzolí a široká veřejnost by mohla mít snazší zabezpečení PS5 obtížněji.

PS5 nejsou ve skutečnosti k dispozici u všech maloobchodníků s poklesy trvajícími méně než 5–10 minut. A načasování poklesu je většinou neznámé, pokud nebudete postupovat Sledování účtů na Twitteru. Pokud těžaři kryptoměn začnou používat PS5, konzole nemusí být snadno dostupná až do roku 2022.

Fotografie sdílená na čínské platformě sociálních médií Weibo ukazuje úspěšnou těžbu ethereum (druh kryptoměny). Těžařský výkon řadiče dosáhl 98,76 MH / s (MH / s = milion hashů za sekundu). Spotřeba energie byla 211 wattů.

Ve srovnání s tím přináší RTX 3090 až 122 MHz / s. RTX 3080 pracuje na 86,16 MHz / s.

Gadget Tendency říká, že konzole byla hacknuta a s největší pravděpodobností přetaktována, protože překročila svůj původní výkon 50 Mb / s.

Nejen PS5, ale ten člověk dokázal těžit Etherum také s čipem MacBook Air M1.

