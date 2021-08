Halo Announcer vítězí na internetu s klipy Destiny 2 a Equality

Jeff Steitzer je hlasem hry pro více hráčů Halo. Snímek obrazovky : Microsoft

uživatel Ahoj Provozovatel vysílání pro více hráčů Jeff Stetzer říká například „Double Kill“, „Triple Kill“ a „Killing Spree“. Ale tentokrát, na žádost lidí na platformě pro objednávání videí celebrit Cameo, říká mnohem více – a přitom získává srdce internetu.

Uživatel Twitteru začal chápat, například najal Steitzera pro film Cameo, který říká „Trans práva“. Ahoj Hlasatel šel dál, než byl tento požadavek.

„Musím říct, že jsem tu už nějakou dobu,“ řekl Steitzer, kterému bude v listopadu 70 let. “A viděl jsem hodně. Boj transgender lidí mi tolik připomíná všechny ostatní boje, kterých jsem byl svědkem za mnoho let, co jsem naživu.”

Stitzer líčil, jak během svého života viděl různorodou skupinu marginalizovaných lidí, kteří bojují za svá práva. “A teď vidím transgender lidi jako ty, kteří nechtějí nic jiného, ​​než si užívat rovnosti, o kterou všichni usilují. A osobně si myslím, že bys to měl mít.”

„Takže s potěšením říkám,“ Trans Rights. “

Steitzer to samozřejmě udělal po svém Ahoj Hlas hlasatele! Steitzer uzavírá nadějnými pozorováními transgender lidí a celé společnosti. Pauza, člověče.

Celý klip, který trvá asi dvě minuty, se stal virálním na Twitteru a získal více než 52 000 lajků.

G/O Media může získat provizi

„Je to úžasnější, než jsem si dokázal představit,“ napsal Tanis na Twitter. To opravdu je. Klip na pravé straně sleduje průchod poté, co ostatní fanoušci dali Steitzerovi za úkol dát jeho charakteristický zvuk liniím, které při tom zazní. Osud 2 Několik zápasů zápasy. Není překvapením, že kombinace Steitzer a Bungie si nadále vede velmi dobře. Promiň shox.

Můžete se podívat na stránku Steitzer Cameo tady. Kotaku Oslovil jsem Tanis pro vyjádření, ale před zveřejněním jsem nedostal žádnou odpověď.