The Wall Street Journal pátek Nastínil, co lze očekávat od svého dlouho zvěstovaného projektu AR/VR headsetu, a potvrdil mnoho podrobností, které dříve uvedl BloombergMark Gorman W Informacekde je co?

Zpráva naznačuje, že Apple plánuje odhalit náhlavní soupravu na červnové WWDC a říká, že mnoho setkání na konferenci se bude týkat vývoje softwaru pro náhlavní soupravu. Tisková agentura však tvrdí, že sériová výroba telefonu by měla začít až v září kvůli zpožděním výroby. Apple prý s headsetem „očekává nějaké problémy s výrobou“, ale žádná specifika neexistují.

Očekává se, že headset bude mít vnitřní obrazovku pro virtuální realitu, zatímco externí kamery umožňují uživatelům vidět skutečný svět uvnitř headsetu s překryvy rozšířené reality. Tato směs je známá jako „smíšená realita“.

Mezi další podrobnosti potvrzené zprávou patří, že headset je „experimentální“ a „nekonvenční“ ve srovnání s většinou ostatních produktů Apple, stojí asi 3000 dolarů a má externí baterii připevněnou k pasu. Zpráva dodává, že FaceTime, Apple Fitness + a hraní by mohly být tři hlavní případy použití náhlavní soupravy.

I když zatím není jasné, co je největší prodejní předností reproduktoru, jeho schopnosti „daleko převyšují schopnosti konkurentů“, podle některých zdrojů zmíněných ve zprávě. Náhlavní souprava od Applu prý nabízí „vyšší úroveň výkonu a ponoření“ než některá konkurenční zařízení, jako například headset Quest Pro mateřské společnosti Facebooku.

WWDC začíná klíčovým projevem společnosti Apple 5. června, což znamená, že náhlavní souprava společnosti Apple je pravděpodobně jen několik týdnů od odhalení veřejnosti.