Premiér Trudeau řekl, že Kanada se čínskou odvetou nezalekne

OTTAWA (Reuters) – Premiér Justin Trudeau v úterý řekl, že Čína nebude zastrašovat Kanadu poté, co Ottawa a Peking vyhostily dva diplomaty.

Ottawa v pondělí vyhostila čínského diplomata Čao Weje kvůli obvinění ze zahraničního vměšování ao několik hodin později Čína požádala kanadského diplomata v Šanghaji, aby odešel do 13. května v reakci na to, co označila za „nepřiměřené kroky Ottawy“.

„Chápeme, že dojde k odvetě, ale nebudeme se bát a budeme i nadále dělat vše, co je nezbytné pro ochranu Kanaďanů před cizím vměšováním,“ řekl Trudeau novinářům v Ottawě.

Spor zuří od zatčení generální ředitelky Huawei Technologies Meng Wanzhou v roce 2018 a následného zatčení dvou Kanaďanů v Pekingu na základě obvinění ze špionáže. Všechny tři vyjdou v roce 2021.

Někteří se obávají, že poslední eskalace by mohla mít pro Kanadu ekonomické dopady. Čínský dovoz kanadského zboží loni vzrostl o 16 % na rekordních 100 miliard kanadských dolarů (74,8 miliardy dolarů) a Čína je po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem Kanady.

V loňském roce Peking zrušil tříletý zákaz dovozu řepky, největší kanadské plodiny, od obchodních firem Richardson International a Vitera, který byl uvalen v roce 2018. Čína je také hlavním dovozcem kanadské potaše a pšenice.

„S Čínou vždy existuje riziko odvety,“ řekl Tyler McCann, výkonný ředitel Kanadského institutu pro zemědělskou politiku. „(Ale) zdá se, že čínská vláda je citlivější na zabezpečení potravin než před lety, a to může zmírnit rizika.“

Globální dodávky pšenice a rostlinných olejů jsou v důsledku ukrajinské války kratší, což by Číně mohlo ztížit omezení dovozu kanadské pšenice a řepky.

Guy Saint-Jacques, bývalý kanadský velvyslanec v Číně, řekl v rozhovoru odvysílaném Canadian Broadcasting Corporation, že Čína měla „velmi promyšlenou odpověď“. Řekl, že Číňané mohli reagovat vyloučením jednoho nebo více vysokých úředníků.

Saint-Jacques také řekl, že neočekává, že by se Čína uchýlila k ekonomickým sankcím, protože Peking se snaží ujistit zahraniční společnosti, že tam mohou působit po odstranění přísných omezení koronaviru.

V letošním roce Peking natáhl červený koberec pro západní vůdce včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a čínský premiér Li Qiang oslovil korporátní vůdce, aby zajistil, že země je nyní otevřená podnikání.

Saint-Jacques dodal, že Peking zahajuje „čarodějnický útok (aby přesvědčil) zahraniční společnosti, aby se vrátily do Číny a investovaly“. Takže uvalení sankcí na Kanadu v tomto bodě by vyslalo velmi špatnou zprávu zahraničním společnostem.

