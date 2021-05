Nový výzkum ukazuje, kolik důležitých odkazů na webu se v průběhu času ztratilo

Čtvrtina přímých odkazů je uvnitř New York Times ‘ Články jsou nyní poškozené, což vede ke zcela nepřístupným stránkám. Podle týmu vědců Z právnické fakulty Harvard Pracoval s ČasyDigitální tým. Zjistili, že tento problém ovlivnil více než polovinu článků s odkazy na právě teďKatalogový katalog sahá až do roku 1996 a ukazuje problém hniloby odkazů a to, jak těžké může být přežití kontextu na webu.

Studie se zaměřila na více než 550 000 článků, které obsahují více než 2,2 milionu odkazů na externí stránky. Zjistilo se, že 72 procent těchto odkazů bylo „hlubokých“ nebo směřovalo spíše na konkrétní stránku než na obecný web. Podle očekávání jsem zjistil, že v průběhu času byly odkazy pravděpodobně mrtvé: 6% odkazů v článcích z roku 2018 bylo nepřístupných, zatímco 72% odkazů z roku 1998 bylo mrtvých. Pro moderní a rozšířený příklad hniloby odkazů v praxi se stačí podívat na to, co se stalo Když Twitter zakázal Donaldu Trumpovi: Všechny články, které byly součástí jeho tweetů, byly plné šedých polí.

Vyberte tým The The New York Times Částečně proto, že článek je známý svými postupy archivace, ale nenaznačuje to Časy Při problémech s hnilobou článků je to všechno tak neobvyklé. Místo toho používá scorecard jako příklad fenoménu vyskytujícího se na celém internetu. V průběhu času budou webové stránky, které kdysi poskytovaly vhled, důležitý kontext nebo důkazy o kontroverzních tvrzeních prostřednictvím odkazů, kupovány a prodávány, nebo jednoduše přestanou existovat a nechají odkaz vést na prázdnou stránku – nebo ještě hůře.

Novinky BuzzFeed Hlášeno v roce 2019 V podzemním průmyslu, který existuje, kde mohou zákazníci platit obchodníkům, aby našli nefunkční odkazy ve velkých prodejnách Časy Nebo BBC A doménu si kupte sami. Potom mohou s odkazem dělat, co chtějí, například jej použít k inzerci nebo k získání produktů Hostujte dopis, který si z ní dělá legraci Z tématu článku.

Link rot nemá vliv pouze na tisk. Představte si, že by to byl Rick Astley Video „Nikdy se vás nevzdám“ Byl odstraněn a znovu stažen. K dispozici bude bezpočet Reddit vláken a tweetových odpovědí, které již pro budoucí čtenáře nedávají smysl. Nebo si představte, kdybyste byli Pokouší se zobrazit váš NFT„A zjistíte, že zdrojový odkaz nyní nikam nesměřuje. Jaká noční můra!

Dokud nenajdeme řešení, články budou postupem času ztrácet stále více kontextu

Ve snaze zachovat odkazy byla provedena nějaká práce. Wikipedia, například Akcionáři jsou povinni psát citace Poskytněte odkaz na archiv stránek na webech, jako je Wayback Machine, pokud si myslí, že se článek pravděpodobně změní. Je tam také Projekt Perma.cc, Který se pokouší vyřešit problém hniloby odkazů v právních citacích a akademických časopisech poskytnutím archivované kopie stránky spolu s odkazem na původní zdroj.

Navzdory tomu je nepravděpodobné, že podobné projekty budou schopny vyřešit problém zcela na internetu, včetně sociálních sítí, nebo dokonce jen u novinářů. Dokud nenajdeme řešení, články budou postupem času ztrácet stále více kontextu. Jako dokonalý příklad: Náš článek o hnilobě odkazů z roku 2012 Obsahuje zdrojový odkaz pro skupinu Chesapeake Digital Preservation Group, která nyní vede na stránku 404.