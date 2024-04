Jako Mortal Kombat 1 DLC pravděpodobně unikne nový ninja s vyměněným pohlavím

Mortal Kombat 1 právě dnes dostal svou nejnovější postavu ke stažení v Ermacu, ale vypadá to, že nyní možná víme něco jiného, ​​co se do hry může dostat také.











Budoucí díl DLC pro MK1 pravděpodobně unikne online a zajímavé je, že je věnován nové verzi klasického ninji s vyměněným pohlavím.



















Potenciální spoilery pro budoucí oznámení pro nadcházející Mortal Kombat.





Profesionální modelka a módní návrhářka Jiwon Ra dnes zveřejnila na svém instagramovém účtu zajímavý příspěvek, v němž tvrdila, že poskytla obrázek modelu tváře Harumi Hasashi v Mortal Kombat 1.





Navíc její příspěvky naznačují, že bude součástí hry jako ženská verze Scorpiona.





Nezdá se, že by tato postava Scorpiona byla plná hratelných postav, vezmeme-li v úvahu její příspěvek „Vyberte si Harumi jako svého Kamea“, a také použití hashtagu #Kameo.









Pokud je toto vše legitimní, pravděpodobně by to ukazovalo na nového Scorpion Kamo, který se objeví v Kombat Pack 2 MK1, který ještě nebyl oficiálně odhalen.





Jít tímto směrem by nebylo příliš překvapivé vzhledem k tomu, že vytvořili Janet Cage Camio v Kombat Pack 1 jako alternativní výměnu pohlaví na časové ose pro Johnnyho Cage (který se také krátce objevil v příběhovém režimu).





Pokud se v tomto případě opravdu chcete dostat do technické roviny, je nejlepší nechat si titul Scorpion vyměnit pohlaví od jeho obvyklých nositelů, protože Harumi je již zavedená postava.





V původní časové ose byla Harumi manželkou Hanza Hasashiho, který byl zabit spolu se zbytkem Shirai Ryu a inspiroval Scorpiona na cestě pomsty.





Časová osa Mortal Kombat 1 ji ukazuje jako Harumi Shirai a provdanou za Kuai Liang Scorpion jako součást Shirai Ryu a je naživu, pokud ji zatím známe.





Nicméně u tohoto Kamea to vypadá, že budou následovat jednu z dalších možných časových linií představených v MK1, kde byl Hanzo zabit s Harumi navlečeným do štíra.















Co se týče toho, jak se její pohyby a vzhled budou lišit od Hanzo/Kuai Liang, to se teprve uvidí, ale její herní kresba naznačuje, že by se mohla více zaměřit na šerm.





Je důležité brát toto odhalení s rezervou, protože NetherRealm Studios ani Warner Bros nic oficiálně nepotvrdily. Zatím – a nic jiného to plně nepodporuje než její příspěvek.





V době tisku je příspěvek Jiwon Ra stále aktivní na Instagramu, kde aktivně odpovídá na komentáře fanoušků. To také zahrnovalo jednu otázku, zda jí bylo dovoleno o tom mluvit, na což odpověděla: „Jsem.“





Zahrnují také značný počet fotografií a videí v příspěvku, ale žádné z nich nejsou skutečně nové (nebo v některých případech součástí MK1), snad kromě záběru nastavení snímání pohybu/obličeje.





Pokud Harumi Scorpion v budoucnu skutečně přijde na MK1 jako DLC, oficiální oznámení pravděpodobně přijde o několik měsíců později.





Kombat Pack 2 bude pravděpodobně odhalen až ve Final Kombat v červnu nebo později v létě poté, co skončí první várka DLC s Takedou.