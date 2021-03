USA využívají schopnost výroby vakcín Covid-19 v Indii opylovat Indický a Tichý oceán

Pune, Indie – Jelikož většina světa minulý měsíc bojovala se zajištěním dodávek vakcíny Covid-19, ve skladu v západní Indii chladlo více než 50 milionů dávek, přeplněných o více než 50 stop.

Společnost se zásobami, Sérový institut v Indii, byla mimo vakcinační průmysl neznámá, ale její schopnost zvýšit produkci na více než 70 milionů měsíčních dávek ji a Indii pevně postavily do středu Boj proti epidemii.

USA, Japonsko a Austrálie právě přislíbily více než 200 milionů dolarů, aby pomohly indickým společnostem rychleji rozšířit své schopnosti a přidat do globální nabídky 1 miliardu dávek. Využití možností výroby vakcín v Indii bylo v pořádku Virtuální konverzační centrum V pátek mezi vůdci těchto tří zemí a Indií, aliance, která se snaží čelit čínské expanzi známé jako Kvarteto nebo Čtyřnásobný bezpečnostní dialog.

Čína a Rusko zásobují velkou část rozvojového světa vakcínami vyráběnými v tuzemsku, zatímco Spojené státy se dosud soustředily na zajištění dodávek Američanům.

„Mluvíme o masivních investicích do vytváření dalších vakcínových schopností v Indii pro export do zemí v indicko-pacifickém regionu, abychom je zlepšili,“ uvedl indický ministr zahraničí Harsh Vardan Shingla na brífingu po pátečním summitu Kvartetu. „Mluvíme o skutečné imunizaci lidí v celém regionu.“

Indický úředník uvedl, že konečné podrobnosti a rozsah čtyřnásobného očkovacího programu se stále ještě zpracovávají. Začne to financováním rozšíření výrobní kapacity v indické společnosti Biological E Ltd. , Vyrobit miliardu dávek

Sérum. Úřady mohou později zvážit zahrnutí podpory institutu séra Výroba vakcín podle

Úředník řekl.

Program se pokusí replikovat úspěch séra při zvyšování produkce. Sérový institut původně uzavřel smlouvu

PLC dodávala vakcínám pouze země v rozvojovém světě, ale dokázala vybudovat výrobní kapacitu tak rychle, že nyní splňuje požadavky i na Západě. Začátkem tohoto měsíce zaslal pět milionů dávek do Spojeného království, domovu Oxfordské univerzity, která vyvinula vakcínu pomocí AstraZeneca.

Indie je již roky největším světovým výrobcem vakcín. Vyrábí více než polovinu světových vakcín a vybudovala specialitu na výrobu velkých sérií vakcín pro rozvíjející se trhy, které vyžadují, aby každá dávka stála méně než pár dolarů.

Protože hromadná výroba a distribuce vakcín Covid-19 se ukázala jako obtížná, více zemí a výrobců vakcín se obrátilo o pomoc s Indií.

Úředníci v lednu vyprázdnili krabice obsahující lahvičky s vakcínou AstraZeneca Covid-19 vyráběnou indickým Sérovým institutem v indickém Ahmedabadu.

„Myslím, že mnoho lidí nechápe, proč nemohou očkovat a proč je tak obtížné získat zásoby,“ řekl Adar Bunawala, generální ředitel Serum Institute. „Lidé podceňují rozsáhlou industrializaci; je někdy obtížnější vyvinout nebo vymyslet vakcínu ve velkém.“

Začátkem tohoto roku byli výrobci vakcín schváleni pro použití v Evropské unii –

A AstraZeneca PLC – snížení dodávek díky úzkým místům ve výrobě. Čína a Rusko také čelí problémům s výrobou vakcín.

Americký vládní úřad pro odpovědnost určil ve zprávě z minulého měsíce to, co brzdí výrobu více vakcín, přičemž uvedl, že výstavba nových zařízení, zpoždění v dodávce vybavení a dalšího zásobování a nedostatek zkušených manažerů ovlivnily expanzi výrobní. Způsobilost.

Zpráva uvádí, že „výroba vakcín je velmi složitá a bude obecně stoupat postupným tempem, místo aby začala ve velkém měřítku“.

Sérový institut by se mohl pohybovat rychleji než většina ostatních, protože již má větší kapacitu než kterýkoli jiný výrobce a většinu z nich lze znovu použít k výrobě vakcín Covid-19. Jeho rozlehlé zařízení v západoindickém městě Pune, asi 100 mil jihovýchodně od Bombaje, je přeplněné kamiony, vyzvedávajícími vakcinační palety a odstraňující zásoby pro výrobu, balení a doručování – miliony lahví, zátky, sáčky na led a chladiče.

Nové Dillí zde jmenovalo úředníka, který bude sledovat, kam směřují vakcíny. Společnost přidala stovky zaměstnanců ke zvýšení produkce, včetně 50 komand, které hlídaly zařízení.

Před pandemií už Sérový institut vyráběl přibližně 1,5 miliardy dávek vakcín ročně. Byl preferovaným dodavatelem pro mezinárodní organizace, jako je UNICEF a rozvíjející se trhy, protože prodává většinu vakcín za méně než dolar na dávku. Dělá a stále přináší zisk tím, že vyrábí dávky miliónů dávek najednou. Během desetiletí to dělalo, vybudovalo si speciální dovednosti, vybavení a analýzy, kterým se málokdo vyrovná.

Jakmile v květnu dorazila první lahvička s buněčným materiálem použitým k výrobě vakcíny AstraZeneca, vědci Serum Institute začali pěstovat dostatečné množství na to, aby naplnili velké nádoby – některé schopné pojmout 2 000 litrů nebo téměř 530 galonů.

V průběhu času jeho vědci přišli na to, jak zrychlit dávky, a vylepšili proces tak, aby z každé dávky získali více. Vědci v séru tvrdí, že tajemství spočívá ve vědě, jak pěstovat velké množství buněk ve větších bioreaktorech, což jsou velké kovové nádoby používané k pěstování buněk pro výrobu vakcín. Zná také vhodný okamžik pro zavedení viru do buněk a také zná čas sklizně tohoto viru, který se stává základem pro vakcíny.

Trvalo měsíce, než jsme pochopili nejlepší způsob hromadné výroby vakcíny AstraZeneca, uvedl Umesh Chalgram, generální ředitel séra. “Musíte pochopit – tak trochu cítit – jak se chovají vaše buňky a jak se chová virus. Trvá nějakou dobu, než to pochopíte,” řekl.

Senioři v pátek čekali na záběry Covid-19 v Bombaji.

V prosinci to bylo 30 milionů dávek měsíčně. Tento měsíc vyrobí více než 70 milionů dávek a očekává, že v příštím nebo dvou měsících dosáhne 100 milionů.

“To, co teď děláme každý měsíc, je to, co většina společností dělá každý rok,” řekl pan Poonawala. „Tvrdě jsme pracovali na reorganizaci všech těchto zařízení a vybavení jsme dostali v rekordním čase.“

Sérový institut se nyní pokouší replikovat rychlé šíření, tentokrát za účelem vybudování kapacity pro výrobu 1 miliardy dávek vakcíny Novovax Covid-19, která byla Nedávno se ukázalo, že je 89,3% efektivní. Při ochraně lidí před nemocemi. V samostatném zařízení v nové budově bylo instalováno a otestováno šest ocelových vany o objemu 4 000 litrů, které byly dovezeny na začátku tohoto roku.

Úspěch přinesl nový druh bolesti hlavy, protože sérum se muselo pokusit vyrovnat se s odporem vůči jeho reklamám. Když začalo vyvážet desítky milionů lektvarů do celého světa, někteří se ptali, proč se lektvar neuchovává pro Indy. Když byly oznámeny dodávky do prvních zemí, ostatní se ptali, proč nedostávají dávky.

“Pokorně vás žádám, abyste byli trpěliví, SerumInstIndia má za cíl upřednostnit obrovské potřeby Indie spolu s touto rovnováhou mezi potřebami zbytku světa”, pan Poonawalla Minulý měsíc tweetoval. „Děláme maximum.“

