Nový potní pásek Apple Watch od Twelve South nefunguje se všemi hodinkami

Jedním z charakteristických rysů Apple Watch je obrovské množství řemínků, které si můžete zakoupit, aby vyhovovaly vašim potřebám a stylu. To může být užitečné zejména pro cvičení. Kožený pásek možná nebudete chtít nosit z dlouhodobého hlediska, ale můžete snadno vyměnit pásy z jiných materiálů, které lépe odolávají potu. Pokud hledáte kompletní řemínek na zápěstí, který byste mohli používat spolu s Apple Watch, výrobce příslušenství Twelve South vám nyní pomůže. The Panel akcí pro Apple Watch.

Work Strap je froté bavlněný řemínek, který těsně přiléhá k vašemu zápěstí a má rám pro bezpečné připevnění k Apple Watch. Luneta je navržena tak, abyste měli přístup k korunce Digital Crown a bočnímu tlačítku hodinek, takže se nemusíte zcela spoléhat na dotykovou obrazovku, pokud potřebujete hodinky během cvičení pohybovat. Chcete-li vyčistit pár sportovních řemínků (když si koupíte ActionBand, dostanete jeden s kolébkou Apple Watch a jeden bez), Twelve South říká, že je můžete hodit do pračky.

I když ActionBand vypadá dobře navržený a ergonomický, pokud ještě nejste sportovními kapelami, nevím, jestli to stojí za to vyzvednout. Podle mých zkušeností je Apple Standard Sport Belt opravdu pohodlný na dlouhé tréninky, takže přechod na čelenku by mi tam nedělal dobře. Řekl bych, že Sport Band se čistí snadněji než ActionBand; Stačí to spustit pod trochu vody. A pokud při cvičení jógy používám ActionBand, obávám se, že sportovní pásky mohou ztížit pozice, které musím držet na zápěstí.

ActionBand má také velkou výhodu: na rozdíl od vlastních náramků Apple není ActionBand kompatibilní s každým Apple Watch. Prozatím lze do ActionBandu vložit pouze Apple Watch Series 4, 5, 6 a SE, ačkoli Twelve South říká, že kompatibilita Apple Watch Series 7 je „již brzy“. Bohužel, Apple Watch Series 3 nejsou vůbec kompatibilní s ActionBandem, což znamená, že starší modely s velmi podobným designem pravděpodobně nejsou.

Pokud máte o ActionBand zájem, můžete si jej nyní vybrat za 30 dolarů Webová stránka Twelve South.