Írán zahajuje raketové útoky v Iráku a Sýrii pod záminkou bezpečnostních hrozeb Zprávy o izraelské válce v Gaze

Íránské islámské revoluční gardy vypálily balistické střely na to, co tvrdily, že je to izraelské „špionážní velitelství“ v iráckém kurdském regionu, a zasáhly cíle údajně spojené s ISIS v severní Sýrii s tím, že brání svou bezpečnost a bojuje proti terorismu.

V Erbilu, hlavním městě poloautonomní oblasti iráckého Kurdistánu, bylo v úterý brzy ráno slyšet nejméně osm výbuchů. Čtyři lidé byli zabiti a šest zraněno, uvedla bezpečnostní rada kraje.

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií uvedly, že „balistické střely byly použity ke zničení špionážních center a koncentrací protiíránských teroristických skupin v regionu“.

Irácká vláda odsoudila to, co označila za íránskou „agresi“ proti Erbilu, která vedla k civilním obětem v obytných oblastech, a označila to za porušení suverenity země a bezpečnosti jejího lidu, podle prohlášení ministerstva. Zahraniční styky.

Vláda uvedla, že zváží přijetí různých opatření, včetně podání stížnosti Radě bezpečnosti OSN.

Tisková agentura Íránské islámské republiky uvedla, že Íránské revoluční gardy tvrdily, že se zaměřily na velitelství izraelské špionážní agentury Mossad v Erbilu.

Dodal: „Ujišťujeme naše lidi, že útočné operace gardy budou pokračovat, dokud nebudou pomstěny poslední kapky krve mučedníků.“

Masrour Barzani, premiér kurdského regionu, odsoudil útok na Erbil a popsal jej jako „zločin proti kurdskému lidu“.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Násir Kanaání řekl, že Teherán respektuje suverenitu a územní celistvost ostatních zemí, ale využívá svého „legitimního a zákonného práva k odrazení od hrozeb pro národní bezpečnost“.

Irák odvolal svého velvyslance z Teheránu, aby projednal útoky, které Spojené státy odsoudily.

Guvernér Erbilu Omid Khoshnaw popsal útok jako „teroristický útok a nelidský čin“ a řekl, že „Erbil se nebude bát ani otřesit,“ podle zpráv irácké tiskové agentury Rudaw.

Milionář kurdský podnikatel Bishraw Dazaei a několik členů jeho rodiny byli mezi civilními oběťmi, kteří zahynuli, když nejméně jedna raketa zasáhla jejich dům.

Dizayi, který měl blízko k vládnoucímu klanu Barzani, vlastnil společnosti pracující na velkých realitních projektech v kurdské oblasti.

„Neuvážený“ krok.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller označil raketové útoky za „bezohledné“ a dodal, že „podkopávají stabilitu Iráku“.

Ostře odsuzujeme íránské útoky v Erbilu a vyjadřujeme soustrast rodinám obětí. Jsme proti bezohledným raketovým útokům Íránu a podporujeme snahy irácké vlády a regionální vlády Kurdistánu splnit touhy iráckého lidu. – Matthew Miller (@StateDeptSpox) 16. ledna 2024

„Podporujeme úsilí irácké vlády a regionální vlády Kurdistánu o naplnění aspirací iráckého lidu,“ napsal na X, dříve známém jako Twitter.

Dva američtí představitelé řekli agentuře Reuters, že útoky nezasáhly žádné z jejich zařízení a že mezi Američany nebyly žádné oběti. Americký představitel obrany řekl tiskové agentuře Associated Press, že Spojené státy sledovaly rakety v severním Iráku a severní Sýrii a označil je za „nepřesné“.

Tyto útoky přicházejí uprostřed rostoucích obav, že pokračující izraelská vojenská ofenziva v pásmu Gazy může vést k širší regionální eskalaci.

Od začátku války v Gaze v říjnu čelily americké a spojenecké síly desítkám útoků v Iráku a Sýrii, z nichž administrativa amerického prezidenta Joea Bidena obvinila ozbrojené skupiny napojené na Írán.

Sina Azodi, odborná asistentka na Univerzitě George Washingtona, uvedla, že i když jsou stávky významné, nenaznačují novou regionální eskalaci.

„Dokud bude konflikt v Gaze pokračovat, uvidíme akci,“ řekl Azodi Al-Džazíře.

Dodal: „Moje hlavní obava je, že při jednom z těchto útoků mohou být oběti, americké oběti, což by donutilo Spojené státy reagovat a pak by to mohlo eskalovat, aniž by někdo skutečně chtěl jít do války.“

Íránské revoluční gardy rovněž uvedly, že zahájily raketové útoky proti „pachatelům teroristických operací v Islámské republice, zejména ISIS“ v Sýrii, uvedla státní média.

„Revoluční gardy identifikovaly a zničily shromaždiště svých vůdců a klíčového personálu sérií balistických střel v reakci na nedávná teroristická zvěrstva v Íránu,“ stojí v prohlášení.

Již dříve se ISIS přihlásil k odpovědnosti za dva bombové útoky, ke kterým došlo 3. ledna ve městě Kermán na jihovýchodě Íránu, při nichž zahynulo téměř 100 lidí.

'Poprvé'

Ali Hashem z Al-Džazíry uvedl, že „Írán se snaží, jak jen je to možné, distancovat od jakéhokoli napětí“ v regionu uprostřed izraelské války v Gaze, která si vyžádala životy více než 24 000 Palestinců. Při předchozích útocích Hamasu bylo také v Izraeli zabito asi 1140 lidí.

„Je to poprvé, co vidíme, jak Íránci jdou o krok dále,“ řekl Hashem a popsal útoky jako „novou eskalaci“.

Mohammad Marandi, politický analytik a univerzitní profesor z Teheránu, řekl, že všichni vypadali znepokojeni „eskalací“ na Blízkém východě kromě Izraele a jeho spojence Spojených států, které odmítly podpořit příměří v Gaze.

„Věřím, že útoky Íránců mají za cíl zasáhnout kanceláře Mossadu a teroristických organizací, ale také vyslat zprávu Izraelcům a Američanům, že tato eskalace jim ublíží víc než kohokoli jiného,“ řekl Al-Džazíře. .