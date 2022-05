Jak mohou víza „digitálního nomáda“ podpořit místní ekonomiky

Práce odkudkoli, kde mají pracovníci flexibilitu žít v geografické oblasti dle vlastního výběru, tu zůstane a země po celém světě závodí o přilákání rostoucí třídy mezinárodních vzdálených pracovníků známých jako „digitální nomádi“. “ Například Portugalsko nyní nabízí dvouleté obnovitelné pobytové vízum pro pracovníky, kteří mohou prokázat, že po dobu svého pobytu měli práci na dálku. Mezi další země, které nabízejí nějakou formu digitálního nomádského víza, patří mimo jiné Austrálie, Česká republika, Spojené arabské emiráty, Estonsko, Německo, Thajsko, Indonésie, Itálie, Španělsko a Brazílie. (Podrobnosti viz tabulka níže). Tato víza obvykle vyžadují potvrzení o příjmu, práci z domova, cestovní pojištění a úmysl odejít. Stručně řečeno, digitální nomádi investují svůj čas a peníze do místní ekonomiky, aniž by získali místní práci, budují mosty s místními znalostními pracovníky – což je výhoda jak pro vzdálené pracovníky, tak pro místní komunity.

Stále více společností nabízí svým zaměstnancům možnost „pracovat odkudkoli“, ať už v domácí kanceláři, v jiném státě nebo dokonce přes půl světa. Některým společnostem se líbí ZapierA Jet LabA DoistPřijali plně vzdálený model práce, ve kterém byly kanceláře zcela zrušeny. Ostatní, jako Cvrlikání A Shopifyudržují své fyzické kanceláře, ale používají mentalitu „nejdřív na dálku“. Ještě jiní zkoumají hybridní vzdálené modely, ať už to znamená umožnit určitým rolím pracovat na dálku, nebo (jako je Google Oznámeno v roce 2021) Povolit roční pracovní období odkudkoli.

Rostoucí skupina vzdálených profesionálů posouvá práci „kdekoli“ odkudkoli do nových výšin. Tito „digitální nomádi“ využívají své práce na dálku, aby jim umožnili žít v turistických atrakcích nebo tropických destinacích celé měsíce. Jiní se zabývají měsíčními „pracovními úkoly“ a kombinují období práce a turistiky.

Během pandemie Covid-19 mnoho zemí – zejména ty s velkými turistickými sektory, které zažívají pokles celosvětového cestování – Začal nabízet konkrétní víza Pro tyto digitální nomády. Digitální nomádi si nyní mohou vybrat z řady tropických destinací (Kostarika, Mexiko a Ekvádor), výletů na ostrovy (Svatá Lucie, Barbados a Seychely) a zimních výletů (Estonsko, Island, Norsko). Jiné země rozšířily stávající krátkodobá pracovní víza tak, aby odpovídala těm, kteří pracují na dálku, včetně mnoha členů Evropské unie a několika zemí jihovýchodní Asie. Vízové ​​programy obecně stojí asi 1 000 USD a osvobozují držitele víz od místní daně z příjmu na šest měsíců až dva roky. Mají také požadavky na příjem a zaměstnání, což zajišťuje, že tito držitelé víz se mohou sami uživit, aniž by přijímali místní práci.

Digitální beduínská víza přinášejí zemím a místním komunitám mnoho výhod. Za prvé, tato víza fungují jako dočasné řešení problémů s imigrační politikou a zpožděním víz po celém světě. Mnoho znalostních pracovníků v současné době není schopno pracovat po celém světě, zejména v zemích, jako jsou Spojené státy, kvůli krizi imigrační politiky nebo dlouhému zpoždění vyřizování víz. Ještě před pandemií Covid-19, Znalostní pracovníci čelili dlouhým čekacím dobám na vízaVysoká míra odmítnutí, vysoká nejistota. epidemický Tyto problémy jsou vyhrocenéa přidáním cestovních omezení z hotspotů Covid-19, uzavření ambasád v zahraničí a delší doby zpracování pro všechny typy víz do seznamu výzev. Vízum digitálního nomáda poskytuje krátkodobý přístup do zemí po celém světě, typicky na 6 až 12 měsíců pro vzdálené pracovníky. Geografická mobilita digitálních nomádů může v krátkodobém až střednědobém horizontu podnítit komerční cestování, což leteckému odvětví poskytne tolik potřebné zvýšení poptávky.

Za druhé, a to je nejdůležitější, digitální nomádi mohou působit jako katalyzátory toku znalostí a zdrojů mezi regiony, z čehož profitují oni sami, jejich organizace a jejich hostitelské země. dávno můj Výzkum Pokud jde o geografickou mobilitu a inovace, ukázalo se, že cestování na krátkou dobu a dokonce i na krátkou dobu společného umístění s geograficky vzdálenými kolegy Může pomoci pracovníkům získat přístup k informacím a zdrojům kteří což Může pomoci rozvíjet nové nápady a projekty, které jsou přínosem jak pro mobilního pracovníka, tak pro jeho organizace. Můj výzkum s bývalou doktorandkou Do Yeon Kim to také ukázal Kvalifikovaní migranti přinášejí svým hostitelským společnostem jedinečné znalosti Z kulturního kontextu jejich rodné země. Místní vynálezci se také zapojují do „rekombinace znalostí“ tím, že kombinují své stávající znalosti se znalostmi, které předávají přistěhovalci. Později Výzkum S Dannym Baharem a Hillelem Rapoportem jsme ukázali, že vynálezci z řad přistěhovalců nejen „importují“ znalosti ze svých domovských zemí, což znamená více patentů; Skutečně, vynálezci z řad přistěhovalců Posílit Získání patentů na stejné technologie jako jejich domovské země. Výsledkem je, že země pravděpodobně bude mít přistěhovalce jako vynálezce většiny patentů na jakoukoli novou technologii.

A konečně, digitální nomádi mohou hrát hlavní roli při podpoře podnikání a vytváření technologických klastrů po celém světě. Zahraniční podnikatelé, kteří se setkávají ve společném prostoru i na několik měsíců, mohou stimulovat nová spojení a nové podniky, jak jsem viděl při své práci se Start-Up Chile, vládou sponzorovaným programem inkubátorů, který pozval více než 280 startupů, aby strávily čas. v Chile od svého založení v roce 2012.

Stručně řečeno, je jasné, že digitální nomádi a pracovníci na dálku obecně mohou být přínosem pro každou ekonomiku – utrácet peníze, usnadňovat spolupráci a podněcovat inovace. USA však program digitálních nomádů neoznámily. Země po celém světě soutěží o talenty z daleka. Je čas, aby Spojené státy zůstaly pozadu – nebo riskovaly, že zůstanou pozadu.