Giordzisův úžasný výkon v České republice

Kyperská hvězda Vladimiros D’Sortis je na čele žebříčku NASCAR Whelan Euro Series Championship po závodě třetího kola v České republice.

Od 17. místa na pódiu dokázal Giordisis vystoupit na stupně vítězů, což znamená, že nyní zaostává o tři body za druhým Martinem Topkem.

Mistrovství Evropy NASCAR Whelan Euro Series je v polovině letošního kalendáře, přičemž nadcházející závody v Chorvatsku, Belgii a Itálii zdvojnásobují body.

“Byl to těžký víkend. Ukázali jsme, že jsme mohli být na jevišti od soboty, ale měli jsme smůlu. Od té chvíle mi nezbylo nic jiného, ​​než v neděli dát všechno, natož abych udělal to, co jsem musel,” řekl Giordis řekl.

„Zvláště po pádu Tobecka a Theodora jsem udělal maximum. V důsledku toho jsem zavřel Topeku o tři body dál, 40 bodů za prezidentem Dunhoirem. Další akce je v Chorvatsku (17. – 19. Září).

„Pokud se tento víkend poučím, nešťastný okamžik vás ještě posílí,“ dodal.

“Konečně, ve velmi těžkém roce pro všechny sporty na celém světě, bych chtěl vyjádřit velké poděkování mému podporovateli, kyperské farmaceutice Remedica a mým příznivcům, kteří budou po mém boku další rok.”

Velké díky mému týmu Academy Motorsports ve spolupráci s Alex Coffee Motorsports a Race Art Technology pracovali do sobotní půlnoci na vyřešení problémů, na které jsme v autě narazili. Pevně ​​věřím, že k získání titulu je možné všechno.