Tipy, jak najít perfektního partnera na cesty

“Zjistil jsem, že neexistuje žádný jistý způsob, jak zjistit, zda milujete nebo nenávidíte lidi z cestování s nimi.” Mark Twain

Otázka 1: Proč cestujete s partnerem?

Pro ty z nás, kteří se zajímají o náklady na cestu (řekněme pro všechny), je levnější jednoduše rozdělit náklady na pokoj nebo kajutu, než platit jediný příplatek.

Také pobyt v páru nebo skupině může způsobit, že se cestovatel bude cítit bezpečně (a pravděpodobněji On je bezpečnější). Pokud máte cestovního partnera a narazíte na kluzké svahy Akropole, doufáme, že vás přítel požádá o pomoc a postará se o to, abyste nebyli zraněni.

A když budete mít štěstí, možná získáte přítele na celý život – nebo alespoň do konce cesty.

Staré časy versus dobré nové dny

Za starých časů bylo jedním ze způsobů, jak najít partnera na cesty, zeptat se přátel nebo rodiny. Našel jsem někoho, kdo tímto způsobem cestuje v Tibetu před 35 lety.

Dalším způsobem bylo potkat je po cestě, když jsem cestoval sám, a to jsem také udělal. Byla to žena, kterou jsem potkal na hongkongském trajektu do Thajska, a nakonec jsme spolu jely autobusy po celé zemi. S těmito dvěma ženami jsem v kontaktu po mnoha letech. Samozřejmě jsou to stále způsoby, jak si najít partnera, ale internet a sociální média poskytly skupině více než 50 lidí mnohem širší panel potenciálních spolubydlících a některé způsoby, jak lépe vybírat, kdo by byl dobrý kamarád na cesty.

Parapara a její cestovní partner v Kerale, Indie (Zdroj obrázku: Barbara Winard)

Online stránky k nalezení téměř dokonalého partnera

1. Více než 60 žen cestuje a setkává se se skupinou

Setkání v této skupině raketově vzrostla, sólo cestovatelé hledající partnery se buď setkali s podobně smýšlejícími lidmi online, nebo zveřejnili žádost o partnera. Sylvia Folio z Burke ve Virginii je členkou skupiny Over 60 Women Travel a METAP. Prakticky jsem se na této stránce setkal se svou spolucestující Karen Blackburnovou z Wilmingtonu v Delaware.

“Jaký skvělý den! Dnes spolu cestujeme poprvé. Právě jsme se potkali na letišti, díky.” Více než 60 žen cestuje a setkává se se skupinou. Karen byla podobně nadšená a oba během svého aljašského výletu zveřejnili na internetu rozkošné fotografie a popisy. Plánují několik dalších výletů a hledají další členy Facebooku, kteří by se k nim připojili. „Máme všechny nástroje k nalezení cestovatelů,“ píše Sylvia. oba se shodují, že klíčem je „chopit se šance“ najít si přítele a pak skončit, protože „život je krátký“.

2. Metape

Potkáme Umožňuje členům vyhledávat lidi, skupiny nebo dokonce zakládat skupiny pro procházky, cestování, stravování nebo jiný seznam aktivit. Členové mohou založit své vlastní skupiny na základě věku, pohlaví, umístění nebo zvláštních zájmů, od procházky v místním parku po výlet do Bhútánu. Zdá se, že někteří lidé na webu spíše podnikají, než aby hledali kamarády na cesty. Výzvou pro mnoho webových stránek na internetu je omezit jejich prodeje na minimum.

3. Nejlepší přátelé na cestách

Nejlepší přátelé z cestování Určeno pro starší cestovatele, kteří rádi cestují a chtějí místního společníka. “Proč?” zeptali se členové: “Cestujte s cizincem, zatímco můžete jít s místním, kterého můžete osobně poznat a pak zjistit, co se vám na cestování líbí a nelíbí?” Jejich webová stránka je SeniorTravelBuddies.com.

4. 5W: Ženy po celém světě vítají ženy

Od roku 1984, Ženy ženy vítají (se sídlem v Anglii) má online zastoupení v oblasti mezinárodního cestování pro ženy.

Členství je založeno na příspěvku a Seznam členů obsahuje informace o každém aktuálním 5W členovi a obsahuje kontaktní údaje a zájmy. Setkání se konala od Islandu po Austrálii, od Indie, Ghany a Maďarska po Itálii a Českou republiku a mnoho dalších zemí.

Barbara Wenardová

Po příjezdu hledejte společníky

Pro některé lidi může být jednodušší cestovat o samotě, pokud mohou potkat přátelské tváře ve městech v zahraničí. Zde je několik webů, kde si můžete domluvit schůzky.

5. Strollbuddy

piknikJeho mottem je “Objevte nový svět očima místních!” Účastníci Stroll Buddy zdarma provedou návštěvníky svými městy a obcemi. Přátelé s vámi připijí, doprovodí vás na místa, která chcete vidět, nebo vás vezmou na cool místa, o kterých jste nikdy neslyšeli. Přátelé jsou k dispozici na odlehlých místech od Almaty v Kazachstánu přes Cholulu v Mexiku až po Perth v Austrálii – a několik stovek dalších míst.

6. Mezinárodní uvítací organizace

Další možností pro sólo cestovatele, kteří se chtějí cítit jako součást nového místa, je zavolat na mezinárodní uvítací dvou až tříhodinový výlet. Součástí neziskové organizace, Mezinárodní přivítání Nabízí doprovodný piknik zdarma, bez akceptace spropitného.

Alex Bryullov / Shutterstock.com

Cestovní kanceláře mohou najít spolubydlícího

V článku v New York Times ze 14. října 2021 bylo uvedeno, že některé cestovní společnosti hlásily o 300 procent více samostatných rezervací než těch, které pocházejí od párů, rodin nebo skupin přátel. Pandemie přispěla ke zvýšení počtu žen ochotných uhnout z cesty, ale ne zcela samy.

Dvě společnosti, mimo jiné, vám spárují spolubydlícího, takže nemusíte platit za jeden příplatek. Na internetu se dočtete mnoho příběhů o sólo cestovatelích, kteří to vyřešili se svými spolubydlícími a cestovali společně na jiných pořadech.

7. Cestování do zahraničí je dobrodružství

Cestování a dobrodružství v zahraničíLtd., která nabízí zájezdy pro malé skupiny pro cestující ve věku 50 let a starší, zaznamenala od začátku pandemie 7procentní nárůst procenta jednotlivých rezervací, a pokud nebudou k dispozici žádné volné pokoje, OAS zajistí cestujícím se spolubydlícím.

8. Svět silnice

Zatímco silniční svět Nabízí více než 20 cest v roce 2022, kdy jednotliví cestující neplatí žádné dodatečné náklady za jednolůžkový pokoj, a spojí cestující, aby ušetřili peníze na jiné cesty. Road Scholar také vybízí jednotlivé cestovatele, aby se navzájem spojili na svých diskusních fórech nebo na svých nástěnkách Ženy ze světa silnic Facebooková skupina pro spolubydlící, které znají a mají rádi.

Co dělá dobrého partnera na cesty

Najít tu správnou osobu, se kterou cestovat, je náhoda. Slyšel jsem hororové příběhy, které zahrnují chrápání, noční můry, drby a nadměrné plánování. Je důležité, abyste si s osobou, se kterou plánujete cestovat, upřímně promluvili, abyste mohli předvídat potenciální rizika, která by mohla cestu zmařit. Před odjezdem na domácí nebo zahraniční cesty je nezbytná komunikace.

Najděte si společníka, který může být vojákem během cestovatelských výzev.

Najděte někoho, kdo má schopnosti, které vy ne (například mluvit jazyky navštívených zemí).

Najděte někoho, kdo je jiný než vy, nebo pokud jste (téměř) perfekcionista, tak to samé.

Cestujte s někým, kdo je nezávislý.

Ujistěte se, že máte oba stejný rozvrh – brzy ráno lidé obvykle nepracují dobře s lidmi pozdě večer.

Najděte si někoho, kdo se dokáže smát nepřízni osudu, protože vy nepochybně nějaké budete mít.

Najděte si někoho, s kým můžete upřímně diskutovat o problémech.

Najděte si někoho, s kým se můžete přátelsky rozejít, a ne trpět cestou.

Sylvia také dodala: Buďte otevření a „hodně mluvte“.

Barbara Wenardová

Cestování s cizincem: Co je možná špatně?

Je zřejmé, že mnoho věcí se může pokazit a úskalí může zahrnovat vše od tempa plánování po finanční problémy. Ale jeden z příběhů, které mi byly zaslány, když jsem zveřejnil otázky týkající se hledání partnera na cesty online, byl můj oblíbený:

“Až do třetího dne mi řekla, že s sebou přivedla svého otce. Odnesla část jeho popela a chtěla ho roznést po celém Egyptě… nechala je v prázdné hrobce faraona a Rudé moře…a některé z nich nalila do své tašky.”

Dobrou zprávou je, že pravděpodobně najdete kamarádku na cesty, která nebude nosit popel v kabelce.