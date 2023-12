Observatoř NASA zachytila ​​kosmický „kup vánočních stromků“

Velmi veselý snímek z rentgenové observatoře Chandra NASA ukazuje, že i vesmír může do svátečního období přidat vánoční kouzlo.

NASA zveřejnila nový snímek skupiny mladých hvězd Známá jako NGC 2264 Právě včas na dovolenou vypadat jako vánoční stromeček zdobený ozdobami a světly. Nový kompozitní snímek využívá rentgenové paprsky objevené Chandrou a optická data z 0,9metrového dalekohledu WIYN National Science Foundation umístěného na Kitt Peak v Arizoně.

Vánoční zprávy z vesmíru

Tato skupina hvězd je stará asi 1,5 milionu let a nachází se asi 2500 světelných let od Země. Hvězdy na snímcích jsou považovány za „mladé“, protože jejich stáří se odhaduje na 1 až 5 miliard let ve srovnání se stářím Slunce, které je 5 miliard let.

Kosmická agentura uvedla, že hvězdokupa připomíná vánoční stromek kvůli výběru barev a rotaci. Údaje z pozemního dalekohledu ukazují plyn v mlhovině zeleně, jako „jehličí“ na stromě, uvádí NASA. Mezitím data z průzkumu Two Micron All Sky Survey ukazují hvězdy v popředí a v pozadí zářící jako diamanty na obloze nebo řetězec světel.

Animovaná verze obrázku níže ukazuje blikající modrá a bílá světla „živých“ mladých hvězd.

Rentgenový kosmický dalekohled NASA Chandra funguje ve vesmíru již více než 23 let po startu na palubě raketoplánu. Kosmická loď patří mezi flotilu „velkých observatoří“ NASA, včetně Hubblea, Spitzera a nyní vesmírného dalekohledu Jamese Webba.