Írán v hebrejštině varuje před „cizím vlivem“ uprostřed napětí v Ázerbájdžánu

Ali Shamkhani, tajemník Nejvyšší íránské národní bezpečnostní rady, varoval sousedy Íránu na „cizí vliv“ v tweetu zveřejněném v sobotu v perštině, arabštině, angličtině a hebrejštině, uprostřed Napětí se stupňuje s Ázerbájdžánem.

Velký a mocný Írán byl ke svým sousedům vždy laskavý a nikdy pro ně nepředstavoval hrozbu. Problémy budou vyřešeny spoluprací a soucitem všech zemí regionu. Jakýkoli cizí vliv není prospěšný, proto vyzýváme své sousedy, aby byli v této záležitosti ostražití a drželi se od nich dál. – Ali Shamkhani (@alishamkhani_ir) 2. října 2021

„Silný Írán byl ke svým sousedům vždy velkorysý a nikdy pro ně nepředstavoval hrozbu,“ napsal Shamkhani na twitteru. Dodal: “Problémy budou vyřešeny spoluprací všech zemí v regionu. Jakýkoli zahraniční vliv není plodný, proto vyzýváme sousedy, aby byli v tomto ohledu ostražití a vyhýbali se mu.”



Prohlášení přichází uprostřed stupňujícího se napětí mezi Íránem a Ázerbájdžánem poté, co se Ázerbájdžán začal zaměřovat na íránské kamiony pokutami a zatýkáním, a Írán nasměroval vojenské síly ke svým hranicím s Ázerbájdžánem a varoval před izraelským vlivem poblíž svých hranic.

Podle Radio Free Europe/Radio L. byly íránské kamiony pokutovány a nejméně dva zatčeni při jízdě po silnici mezi arménskými městy Kaban a Goris, která částečně překračuje území předané Ázerbájdžánu po loňské válce o Náhorní Karabach. Dálnice střežená ruskými mírotvorci je jediným spojením Arménie s Íránem.

Napětí se také nedávno vystupňovalo kvůli společným vojenským cvičením Ázerbájdžánu a Turecka v Kaspickém moři, kde íránské ministerstvo zahraničí varovalo, že taková cvičení porušují mezinárodní dohody, které zakazují vojenskou přítomnost jiných zemí než pěti zemí hraničících s mořem.

Cvičení „Kyber Raiders“ vedené Íránem poblíž hranic s Ázerbájdžánem (Zdroj: MEHR NEWS AGENCY)

V pátek Írán zahájil útok „Kyber Raiders“ na severozápadě Íránu poblíž hranic s Ázerbájdžánem. Cvičení se provádí s cílem otestovat zbraně a vybavení a posoudit připravenost ozbrojených sil v jakékoli aréně a podél íránské hranice, uvádí tisková agentura Fars Kiomars Heydari, velitel pozemních sil íránské armády.

Název cvičení „The Raiders of Khaybar“ může být odkazem na bitvu o Khaybar, ve které muslimové pod vedením Mohameda bojovali proti Židům v Khaybaru, nakonec je porazili a zdanili.

Íránští představitelé zdůraznili, že cílem cvičení je „vyslat zprávu“ Izraeli a ISIS a varovat, že Írán podnikne veškerá nezbytná opatření k obraně svých hranic.

V úterním rozhovoru s tureckou agenturou Anadolu ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev vyjádřil šok nad rozhodnutím Íránu provést vojenské cvičení podél jeho hranic s tím, že jde o vůbec první případ 30leté historie nezávislosti Ázerbájdžánu.

Přestože Alijev uznal, že každá země má svrchované právo provádět na svém území vojenská cvičení, ptal se, proč si Írán k tomu vybral právě tento konkrétní čas. Prezident zdůraznil, že si „nepřeje vidět jedinou skutečnost, která by narušila dlouhodobou spolupráci v regionu“, a doufal, že „emoční reakce“ na „legitimní kroky“ Ázerbájdžánu bude dočasná.

Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian v sobotu varoval Ázerbájdžán, že Írán „nikdy nebude tolerovat přítomnost falešného sionistického režimu a jeho provokativní akce poblíž hranic s Íránskou islámskou republikou a geopolitickou změnu regionu a jeho hranic, a my jsme vážně se před tím chrání. “

Amir Abdollahian zdůraznil, že politické vztahy jsou mezi oběma zeměmi „silné a rostoucí“, ale dodal, že „se staly zlé věci“ a teroristická hnutí vstoupila do oblasti Karabachu během loňské války mezi Arménií a Ázerbájdžánem.

Ministr zahraničí tvrdil, že se Izraelci pokusili „co nejlépe využít této příležitosti“ ve snaze dostat se blízko hranic Íránu a byli přítomni v Ázerbájdžánu, přičemž tvrdil, že „špinavé hry a ruce sionistů a teroristů“ jsou zcela evidentní. v zemi. „Máme opravdu obavy, že v nepříliš vzdálené budoucnosti způsobí vládě Ázerbájdžánské republiky problémy,“ řekl Amir Abdollahian.

Bývalý íránský diplomat Amir Mousavi v sobotním rozhovoru s zpravodajem Al-Mayadeen Hizballáhu tvrdil, že v Ázerbájdžánu je 1 000 izraelských agentů a 1 800 agentů ISIS. Mousavi dodal, že Írán rozmístil na hranici s Ázerbájdžánem svoji armádu, aby zemi varoval „nezahrávat si s ohněm“.

Mousavi také tvrdil, že Izraelci, kteří měli v Ázerbájdžánu pokročilé vybavení, hráli roli při atentátu na íránského jaderného vědce Mohsena Fakhrizadeha.

Íránský velvyslanec v Ázerbájdžánu Abbás Musáví vyjádřil v sobotu hněv íránským médiím po protestu před íránskou ambasádou v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu, džbány používané k čištění po použití toalety, v barvách íránské vlajky. Vedle ambasády.

Článek na webu íránského státního rozhlasu IRIB zdůraznil, že Írán považuje za své právo čelit terorismu a bezpečnostním hrozbám, a varoval před útoky, jako jsou raketové a dělostřelecké útoky, které článek uvádí, že Írán podnikl proti „kontrarevolučním skupinám a Mosad. ” V případě Erbilu v Iráku.

Saúdské noviny Elaph V sobotu informovalo, že starší izraelský zdroj mu řekl, že izraelská bezpečnostní delegace odjela do Ázerbájdžánu poskytovat poradenství a podporu ázerbájdžánské vládě uprostřed pokračujícího napětí s Íránem.

Řekl zdroj Elaph Že Izrael ujistil Ázerbájdžán, že bude stát při něm a poskytne veškerou možnou pomoc, včetně technické a letecké účasti, aby odrazil jakýkoli útok zahájený Íránem na Ázerbájdžán.

Článek s názorem publikovaný v KayhanNoviny napojené na nejvyššího íránského vůdce Aliho Chameneího varovaly před údajným „neviditelným spojenectvím“ mezi Spojenými státy, Tureckem, Ázerbájdžánem, Arménií a Izraelem s tím, že by to mohlo mít „významný dopad“ na politickou váhu Íránu a Ruska v kraj. .

Autor článku varoval, že Turecko a Ázerbájdžán by měly vědět, že „Írán může nešťastným způsobem zmařit zápletku pro ně určenou“.

Ázerbájdžán a Izrael mají úzké vztahy, jak řekl ázerbájdžánský prezident v květnové diskusi s Mezinárodním centrem Nizami Kanjavi, že vztahy s Izraelem byly velmi rozmanité a byly Obzvláště silné v obranném průmyslu . “Není žádným tajemstvím, že Ázerbájdžán má plný přístup k výrobkům izraelského obranného průmyslu,” řekl tehdy Alijev.

Izraelské zbraně, včetně rakety Laura a sebevražedného dronu Israel Aerospace Industries (IAI), údajně použil Ázerbájdžán v loňské válce o Náhorní Karabach s Arménií.