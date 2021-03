Vláda Nové Kaledonie je považována za „důležitý bod obratu“ v Pacifiku: NPR

Přepínání titulků Mathurin Derrell / AP Mathurin Derrell / AP

Poprvé za více než dvě desetiletí se tichomořské ostrovní území Nové Kaledonie stalo vládou složenou převážně z politiků podporujících nezávislost, což je historický posun, který analytici tvrdí, že by ji mohl posunout k nezávislosti na Francii.

V Nové Kaledonii se očekává, že Kongres tento měsíc zvolí nového prezidenta, což je krok, který byl nezbytný poté, co se po pěti letech zhroutil zákonodárný sbor francouzské provincie. Politici ve prospěch nezávislosti V únoru rezignoval Uprostřed občanských nepokojů O vlastnictví některých impozantních aktiv niklu v Nové Kaledonii.

Melanésie, skupina ostrovů vzdálená 750 mil od východního pobřeží Austrálie, je čtvrtým největším producentem niklu na světě – hlavní složkou lithiových baterií používaných v elektrických automobilech. Niklový průmysl v regionu Dominují mu zahraniční společnosti„S francouzským konglomerátem Irami, největším vlastníkem niklových dolů.

Analytici tvrdí, že existuje víc než jen nikl. Nová Kaledonie je jedním ze 14 francouzských zámořských území, z nichž všechna hrají rozhodující roli v její globální ekonomické a námořní vojenské dominanci. Francie má na svém území druhou největší námořní ekonomickou zónu na světě – pobřežní vody, ze kterých si země nárokuje svá výlučná práva na ekonomické činnosti, jako je rybolov a vrtání – po Spojených státech.

V Pacifiku je Nová Kaledonie – společně s Francouzskou Polynésií, Wallisem a Futunou – klíčová pro postavení Francie jako významného západního hráče v oblasti bohaté na zdroje a strategicky důležité oblasti, která v posledních letech zaznamenává rostoucí čínský vliv.

Když aliance pro nezávislost známá jako FLNKS (francouzská zkratka pro Kanak a frontu národně socialistického osvobození) Objevila se většina Poprvé od roku 1999 po předčasných volbách 17. února to znamenalo „důležitý zlom,“ říká Nick McClellan, který se věnuje Nové Kaledonii. Obchodní ostrovy časopis.

Tato změna vlády přichází v klíčovém období dlouhého boje za nezávislost definovaného hlubokými etnickými rozdíly. Domorodí Kanakové tvoří zhruba 41% populace Nové Kaledonie 289 000 lidí; Lidé evropského původu tvoří přibližně 24% populace. Pokud by nový prezident přišel z koalice pro nezávislost – z nichž dva hlavní kandidáti byli Kanak -, byla by tato osoba prvním kanakským prezidentem za téměř 40 let, v době bezprecedentní podpory nezávislosti ze strany veřejnosti.

vzdálenost Období fatálních občanských nepokojů v 80. letech Nová Kaledonie a Francie podepsaly dohody v letech 1988 a 1998 ve snaze nastolit mír mezi domorodým obyvatelstvem a francouzskou armádou. V roce 1998 Nouméa Accord, pojmenovaná po hlavním městě Nové Kaledonie, Francie slíbila, že v příštích dvaceti letech poskytne území a Canaku větší politickou moc. Každá vláda v Nové Kaledonii však od té doby, říká McClellan, byla řízena pro-francouzskými stranami s prezidenty evropského původu.

Pokud je novým prezidentem Kanak, říká: „symbolika a obsah přítomnosti domorodého prezidenta Kanak skutečně osvětluje tento proces dekolonizace a bude se opravdu obávat a hněvat některé konzervativní příznivce Francouzské republiky, kteří věří, že hnutí za nezávislost by nemělo převzít vedení. ““

Hybnost k nezávislosti?

Ziad Gebran, tiskový mluvčí francouzského ministra zámořských území Sebastien Licorno, řekl NPR, že Francie bude „respektovat instituce Nové Kaledonie“ a „pokusí se nezasahovat“, protože vytvoří novou vládu a zvolí nového prezidenta.

Pokud nová vláda uspořádá třetí a poslední referendum o nezávislosti před vypršením platnosti dohody Nouméa v roce 2022, Gebran říká, že Francie bude výsledek respektovat.

„Přijali jsme tento proces před 30 lety, takže jsme nyní povinni akceptovat hlasování obyvatel Nové Kaledonie,“ říká Gibran.

Alexander Dayant, vědecký pracovník Lowe Institute v australském Sydney, předpovídá, že novokaledonská vláda se pokusí uspořádat referendum co nejdříve, aby se pokusila získat co nejvíce hlasů za nezávislost od rostoucího občana. Narozená populace.

První referendum se konalo v roce 2018 a předcházela mu návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Diane říká, že přišel „na podporu procesu“, ale také proto, aby voličům Nové Kaledonie připomněl vliv Francie v regionu – včetně ročních dotací přes 1 miliardu USD, bez nichž se pro-francouzský tábor obává, že se ekonomika regionu zhroutí.

V referendu z roku 2018 43,6% raději opustilo Francii. Rasa byla do značné míry hnací silou toho, jak lidé volí„S nezávislostí podporuje přibližně 91% voličů společnosti Kanak.

Loni v druhém referendu Zhruba 47% obyvatel Nové Kaledonie hlasovalo pro nezávislost. Výsledky ukázaly, že hybnost pro nezávislost roste, říká Dayant, i mimo populaci Kanaků.

Oči na Nové Kaledonii

Analytici tvrdí, že každé nové referendum v Nové Kaledonii budou její tichomořští sousedé, malí i velcí, pečlivě sledováni.

Francouzská Polynésie, skupina více než 100 ostrovů včetně Tahiti, má po celá desetiletí své vlastní hnutí sebeurčení. Michel Villa, politický poradce Tavigny Huiratera, hlavní strany podporující nezávislost ve Francouzské Polynésii, říká, že příznivci nezávislosti tam sledují novou Kaledonii se zvláštním zájmem „protože cokoli se v Nové Kaledonii stane, se to dotkne i nás“.

Říká, že jeho strana prosazuje cestu podobnou nezávislosti jako nová Kaledonie. Vztah Francouzské Polynésie k Paříži je však jiný, protože napětí v bývalé Francii bylo poznamenáno Jaderné testy Který – který Poškozujte životní prostředí A Vystavení místních obyvatel záření.

Villa a další zastánci nezávislosti věří Francii Pokusil se přesvědčit světové mocnosti Vyloučit Francouzskou Polynésii ze zvláštního výboru OSN pro dekolonizaci nesamosprávných území, neformálně známého jako „seznam dekolonizace“. Na tomto seznamu (Francouzská Polynésie byla obnovena v roce 2013 poté, co byla od té doby odstraněna) Čtyřicátých let) Znamená to, že Francie musí uznat toto území a pomáhat mu Rozvoj cesty k sebeurčení.

Předchozí teritoria Seznam zahrnuje země Čad, Madagaskar a Vanuatu.

Villa obviňuje Francii Pokračujte v bránění Schopnost Francouzské Polynésie pokročit v procesu nezávislosti, ale mluvčí francouzské vlády Gibran tvrdí, že neexistuje srovnání situace v Nové Kaledonii a ve Francouzské Polynésii.

„Polynéské instituce … nepožadují nezávislost,“ říká. „Je to menšina politických stran, které požadují – na rozdíl od Kongresu Nové Kaledonie, které hlasují každé dva roky za referendum o nezávislosti.“

„Těžká role“ Francie

Francie „tradičně považovala své území pouze za část Francie“, ale ukázala to až za posledních dvacet let Skutečné ocenění její strategické hodnoty, říká Dennis Fisher, bývalý australský diplomat, který sloužil v Nouméi a nyní je hostujícím členem australského Národního univerzitního centra pro evropská studia.

„Francie by nebyla stejná bez Nové Kaledonie,“ řekl Macron místním hodnostářům. RFI hlášeny v roce 2018. Zopakoval své varování před „novou hegemonií“ v regionu, který je považován za náznak toho, čím se Čína stala Asertivnější a vlivnější V Tichém oceánu.

Od vojenských základen v Západní Indii a Indickém oceánu až po výzkumná zařízení v Pacifiku, která posilují vědecké a technologické kapacity Francie, schopnost Francie udržet si zámořská území potvrzuje její postavení evropského vůdce a postavení stálého člena Organizace spojených národů Rada bezpečnosti, říká Fischer. Dodává, že tichomořská aktiva jí dávají „místo na stole s Čínou“, protože problémy jako obchod a bezpečnost vytvářejí stupňující se napětí mezi Pekingem a Washingtonem.

Fischer říká, že vztah Francie se Spojenými státy „se vše posílilo prostřednictvím suverénní přítomnosti Francie v jižním Pacifiku“. „Takže se toho chtějí držet.“

Říká, že Francie má v současné době „obtížnou roli“, protože chce být při provádění slibovaných referend v Nové Kaledonii neutrální – i když se zvyšují ekonomická a geopolitická rizika.