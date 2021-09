Byly objeveny tři nové druhy ručně stojících skvrnitých skunků

Přestavba ohroženého poddruhu na samostatný druh by mohla pomoci chránit.

Představte si skunka. Možná vás napadne zavalité zvíře, velké asi jako domácí kočka, černé s bílými pruhy, jako Pepé Le Pew. To popisuje nejběžnějšího severoamerického skunka, skunka pruhovaného, ​​ale mají také menší bratrance. Vědci se mají o strakatém skvrnitém stále co učit, počínaje tím, kolik druhů existuje – v průběhu let se počet uznávaných druhů pohyboval od dvou do čtrnácti a nedávno se vědci shodli, že existují čtyři. Ale v novém papíru v Molekulární genetika a evoluceVědci analyzovali skunka DNA A zjistil jsem, že nakonec neexistují čtyři druhy skvrnitého skunka: je jich sedm.

„Severní Amerika je jedním z nejvíce studovaných kontinentů, pokud jde o savce, a masožravci jsou jedním z nejvíce studovaných,“ říká Adam Ferguson, jeden z autorů článku a ředitel sbírek savců Negaunee v Chicago Field Museum. „Každý si myslí, že víme vše o systémech savčích masožravců, takže možnost překreslit skunkový rodokmen je velmi vzrušující.“

Skunkové, jako mývalové, vydry a lasice, jsou součástí řádu masožravců savců (jsou však všežravci). Jsou vzdáleně příbuzní psům a ještě těsněji příbuzní kočkám. Skvrni skvrnití se vyskytují po celé Severní Americe, ale nikdy se necítí doma v městských oblastech jako jejich pruhovaní bratranci. Většina skvrnitých skunků váží méně než dvě libry, zatímco pruhovaní skunkové mohou naklonit váhy na více než deset. Jak naznačuje jejich název, místo pruhů mají skvrny (i když technicky jsou to jen zlomené pruhy). A zatímco všichni skunci produkují páchnoucí sprej, který má odradit dravce, skvrnití skunkové mají nejjasnější způsob, jak jej šířit: Před postřikem si položí ruku na přední nohy jako zvláštní varování. „Skvrni skvrnití se někdy říká akrobati skunkového světa,“ říká Ferguson.

Vědci se o skunka skvrnitého zajímají již delší dobu – první druh oficiálně uznaný západní vědou popsal v roce 1758 Carl Linnaeus, vynálezce systému biologické nomenklatury, který se používá dodnes. V průběhu let bylo rozpoznáno až čtrnáct druhů, i když v posledních desetiletích se tento počet snížil na čtyři. Ferguson však měl podezření, že by jich mohlo být více, kvůli nedostatku údajů o genetické sekvenci z morfologicky odlišných nebo geograficky izolovaných skupin tohoto širokého rodu. “Mysleli jsme si, že by mělo dojít k nějakému překvapení, pokud jde o pozorovanou rozmanitost skunků, protože rod jako celek nebyl řádně analyzován pomocí genetických dat,” říká Ferguson.

Ačkoli jsou masožravci v Severní Americe do značné míry známí, skunkové jsou často studováni, částečně proto, že chytání skunků je dobrý způsob postřiku. Skunki skvrnití jsou navíc agilní a dobře lezou po stromech a obvykle se nacházejí v odlehlých oblastech. Aby vědci získali vzorky potřebné pro studii, museli být kreativní.

“Vyrobili jsme hledané plakáty, které jsme distribuovali po celém Texasu pro případ, že by je lidé zahnali do kouta nebo by jim to přišlo jako zabití na silnici,” říká Ferguson, který začal sbírat vzorky použité v tomto projektu, když pracoval na magisterském studiu na Angelo State University. „Lidé poznávají skvrnité skunky jako něco zvláštního, protože je nevidíte každý den, takže nejsou takoví, jaké lidé jen malují.“

Kromě moderních exemplářů použili vědci ve sbírkách muzea i skunky. „Pokud se snažíme vyprávět celý příběh evoluce skunků, potřebujeme co nejvíce exemplářů,“ říká Ferguson. “Například jsme neměli žádné moderní ubrousky ze Střední Ameriky nebo z Yucatanu. Mohli jsme použít sbírky muzea k vyplnění těchto děr.” Celkově vědci shromáždili sbírku 203 skvrnitých vzorků skunka.

Vědci odebrali skunkům vzorky tkáně a analyzovali jejich DNA. Porovnání sekvencí DNA ukázalo, že někteří skunci, kteří byli dříve považováni za stejný druh, se zásadně lišili. Tyto genetické rozdíly vedly vědce k rekombinaci některých skunků a oživení několika druhů, která nebyla po staletí používána.

“Dokázala jsem extrahovat DNA ze stoletých muzejních exemplářů a bylo opravdu vzrušující sledovat, s kým jsou tito lidé příbuzní. Ukázalo se, Molly McDonoughová, profesorka biologie na Chicago State University, výzkumná pracovnice Field Museum.” a první autor výzkumné práce: že jeden z těchto druhů byl v současné době nerozpoznaný endemit na Yucatanu.

Mezi popsané nové druhy patří skunk skvrnitý Yucatan, skunk velikosti veverky, který se nachází pouze na poloostrově Yucatan, a skunk skvrnitý. Skunk skvrnitý na pláních byl v minulém století na ústupu a ochránci přírody požádali o jeho zařazení na seznam ohrožených poddruhů. “Pokud má poddruh potíže, někdy se méně soustředí na jeho ochranu, protože to není zřetelná evoluční linie jako druh,” říká Ferguson. „Ukázali jsme, že skvrnití skunkové Plains jsou na druhové úrovni odlišní, což znamená, že se již delší dobu vyvíjejí nezávisle na ostatních skunky. Jakmile něco nese druhové jméno, snadno se udržuje a chrání. “

Revidovaný rodokmen skunků by mohl být také nástrojem pro vědce, kteří chtějí porozumět reprodukční biologii skunků. “Kromě toho, že dělají stojky, je nejlepší na skvrnitých skuncích to, že někteří z nich cvičí opožděné snášení vajec – rozmnožují se na podzim, ale rodí až na jaře. Odkládají implantaci v děloze, Chvíli visí, “říká Ferguson.„ Chceme vědět, proč některé druhy zpožďují implantaci, zatímco jiné ne, a zjistit, jak se tyto různé druhy skunků vyvinuly, nám v tom může pomoci. “

A ačkoli skunkové nejsou vždy nejoblíbenějšími zvířaty, vědci tvrdí, že porozumění tomu, jak se vyvinuly, a jejich ochrana před vyhynutím je důležité pro celý náš ekosystém.

“Analýzou genomu skvrnitého skunka jsme byli schopni říci, že jeho vývoj a rozdělení na různé druhy byly způsobeny změnou klimatu během doby ledové,” říká Ferguson. „Různé kmeny, které jsme našli, nám mohou pomoci najít různé úhly ochrany, abychom je v budoucnu ochránili.“

