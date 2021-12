Kde se natáčel film „Kolo času“? Top 3 místa natáčení

členové hra o trůny A Stín a kosti Potřebujete zkontrolovat nejnovější záznam Prime Video v žánru megafantasy: kolo času. Série začala minulý týden vydávat nové epizody založené na stejnojmenném fantasy románu Roberta Jordana z 90. let. Nová série, ve které hrají Rosamund Pike, Daniel Henney a další, vás o letošních prázdninách určitě ohromí. A to i díky kouzelným natáčecím lokacím, mezi které patří mechem obrostlé kopce, zelená krajina a další.

Seriál hraje Pike jako mocnou Moiraine, členku Aes Sedai, skupiny plné žen, které umí používat magii. Když beru skupinu mladých lidí na cestu kolem světa, uvědomuji si, že jeden z nich může být právě ztělesněním draka – nejmocnějšího jedince na světě. Bohužel to znamená, že buď jsou k tomu předurčeni Uložit svět nebo zničit On ona.

Tak kde kolo času A kde se to vlastně natáčelo? Podívejme se.

kde je kolo času Označení?

kolo času Odehrává se ve fantazijním světě podobném Zemi, ne až tak odlišném, ale s magickými silami a fantastickými tvory. Přirozeně, kolo času Neděje se to na skutečném místě. Kde se tedy pořad natáčel, aby do příběhu většího než život přinesl více barev? Pokračujte ve čtení, abyste to našli.

Kde byl kolo času vyfotografováno?

Z větší části, kolo času Natáčeno v České republice, v Praze a okolí. Pro většinu scén byl použit mechem obrostlý mlýn zvaný Dolský mlýn na severozápadě země. V litevské čtvrti hlavního města bylo také postaveno studio.

Části pořadu se natáčely také v Chorvatsku, především v Dubrovníku – který ne náhodou byl také použit jako místo v hra o trůny. Region Bovec ve Slovinsku byl také použit pro horské scenérie. kolo času Poslal obsazení na skutečně evropské turné!

kdy to bylo kolo času vyfotografováno?

Jak bychom měli všichni vědět, pandemie se přestala natáčet po celém světě. kolo času Natáčení začalo v Evropě v září 2019, ale zastavilo se, protože se COVID-19 šíří po celém světě. Natáčení bylo obnoveno v dubnu 2021 a skončilo v květnu 2021 pro vydání v listopadu 2021. Druhá sezóna již začala, začíná letos v létě a je naplánována na rok 2022.

Kdy budou nové epizody kolo času Uvolnění?

Nové epizody kolo času Vychází každý pátek na Prime Video.

