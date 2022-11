Evropský komisař pro energetiku Kadry Simson (L) a český ministr průmyslu a obchodu Josef Sekela (druhý z L) pořádají tiskovou konferenci po setkání ministrů energetiky EU v Bruselu, Belgii dne 24. listopadu 2022. Foto: VCG Rozpor mezi vládami EU ohledně úrovně, na které se mají omezit ceny ruské ropy, se „dal očekávat“, protože evropské země si uvědomily, že přesvědčování USA, aby Evropu uvalily na Rusko represivní opatření, mělo pouze upevnit své zisky ve Washingtonu. . Pozorovatelé uvedli, že pokud bude stanoven cenový strop, utrpí to Rusko i Evropa a jediným příjemcem budou Spojené státy.

Vlády Evropské unie se ve čtvrtek neshodly na úrovni stropu pro ceny ropy v Rusku, aby omezily jeho schopnost financovat své operace na Ukrajině, aniž by způsobily šok pro globální dodávky ropy, uvedla agentura Reuters.

Evropská komise, české předsednictví Evropské unie, Spojené státy a Německo ve čtvrtek jednaly, aby se pokusily vyřešit rozdíly a dosáhnout dohody dříve, než 5. prosince vstoupí v platnost cenový strop.

Země jako Polsko ji chtějí omezit na 30 dolarů za barel a argumentují tím, že návrh G7 by Rusku hodně prospěl, vzhledem k tomu, že ruské výrobní náklady se odhadují kolem 20 dolarů za barel. Kypr, Řecko a Malta, země s velkým lodním průmyslem, které by mohly utrpět obrovské ztráty, pokud by byly přerušeny dodávky ruské ropy, tvrdí, že strop je příliš nízký a chtějí buď kompenzovat obchodní ztráty, nebo více času na přizpůsobení.