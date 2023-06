Overwatch 2 odstraňuje policejní auta z verze mapy Pride

a Sledování 2 Událost Pride je nyní živá spolu s potvrzením, že se budou konat další dvě události Nekonvenční hrdinové a sbírka tematických bannerů a ikon hráčů, Blizzard překreslil mapu založenou na New Yorku, takže to vypadá, že je uprostřed Pride Parade.

Přečtěte si více: Sledování 2Pride event začíná vážně

Mapa však neobsahuje pouze duhové pruhy a vlajky LGBTQIA+ – také na ní nejsou zejména policisté. Nejprve na to upozornil ve videu sdíleném uživatelem Overwatch Tvůrce Niandra, verze mapy Midtown od Pride, upravila policejní auta zaparkovaná v určitých oblastech a proměnila je v nepopsatelná SUV.

nyandra

Kotaku Nezávisle potvrdil, že policejní SUV jsou nyní místo sportovních policejních barev natřena jemnou modrou a zelenou barvou a že ostatní auta na mapě mají nad sebou malé znaky hrdosti. Zajímavé je, že oficiální umění vydané Blizzardem pro Overwatch Zdá se, že událost Pride, která obsahuje všechny oficiální šampiony na mapě Midtown Pride, má v pozadí jedno z původních policejních aut. Kotaku Blizzard požádal o komentář.

To je velký krok vpřed Overwatch tým, protože přítomnost policistů na akcích Pride byla hlavním bodem sporu organizátorů a účastníků průvodu. v roce 2021, Policie New York City Pride zakázána pochodu na výstavě minimálně do roku 2025, přičemž poznamenává, že přítomnost důstojníků může být pro ty v komunitě často „hrozivá a občas nebezpečná“ spíše než uklidňující. Organizátoři také uvedli, že se zaměří více z rozpočtu akce na vyškolené komunitní respondenty a dobrovolníky, než aby na bezpečnost a zabezpečení využívali newyorské policejní oddělení.

obrázek : Blizzard / Kotaku

Po oznámení NYC Pride, Další události po celých Spojených státech následovalya zabránili policejním stanicím oficiálně demonstrovat na svých shromážděních.

Rozhodnutí předělat policejní auta asi není lehké, zvlášť když jde o členy Overwatch Vývojářský tým tvrdě pracoval, aby letos zorganizoval „podstatnou“ akci hrdosti, Podle tweetu od Senior Writer a Narative Designer Justin Grote.

Přečtěte si více: Sledování 2 Pokračuje v tradici franšízy oblékat postavy do kůží policistů

No Police Feat je hnutí v rámci komunity LGBTQIA+, která má kořeny v nepokojích ve Stonewallu v roce 1969 a násilné policii nařízené proti této komunitě, která zahrnuje činy policejní brutality vůči marginalizovaným jedincům, ke kterým dochází dodnes. „Pride by měl být bezpečný a vítaný pro nás všechny, ale policejní účast vylučuje ty z nás, kteří mají negativní zkušenosti s policií a policií,“ uvádí oficiální web No Police at Pride.

Je to skvělé vidět Sledování 2 Tiše odstraňuje něco, co se zdá být v rozporu s jádrem Pride, zejména proto, že hra i nadále přidává svým postavám skiny policistů navzdory námitkám hráčů.