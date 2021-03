Spojené arabské emiráty investují v Izraeli 10 miliard dolarů

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek prozradil, že Spojené arabské emiráty, s nimiž Izrael v září podepsal mírovou dohodu, plánují v zemi investovat 10 miliard dolarů.

Během tiskové konference se svými maďarskými a českými protějšky v Jeruzalémě Netanjahu uvedl, že izraelská ekonomika „poskočí vpřed“ kvůli investicím a že „konkrétní projekty“ jsou již předmětem diskuse.

Tisková konference se konala jen několik hodin po zrušení plánované návštěvy Emirátů kvůli zpoždění při získávání jordánského povolení k přechodu přes jeho vzdušný prostor. Podle prohlášení vydaného Netanjahuovou kanceláří zpoždění souviselo se zrušením návštěvy, kterou měl naplánovat jordánský korunní princ na Chrámové hoře kvůli sporu o bezpečnostní opatření.

Řekl: „Trvalo nám několik hodin, než jsme to napravili s Jordanem.“ „Můžeme létat a já můžu letět přes Jordán [due to the delay] Dodal, že dnešní návštěva není možná, dokud nebude dosaženo takové koordinace.

Přihlaste se k odběru denního syndikátu JNS

E-mailem a nenechte si ho ujít

Naše nejdůležitější novinky

Proto jsem právě mluvil s šejkem Mohammedem bin Zayedem, velkým vůdcem, vůdcem Spojených arabských emirátů, a shodli jsme se na třech věcech: Zaprvé, brzy provést další návštěvu; Zadruhé, podporovat „zelený pas“ [program] Mezi Izraelem a Emiráty. A tři – a to je pro občany Izraele velmi důležitá zpráva – týkající se záměru Spojených arabských emirátů investovat v Izraeli různými způsoby ohromující částku 10 miliard dolarů.

Česká republika dříve ve čtvrtek otevřela pobočku izraelského velvyslanectví v Jeruzalémě na slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnili český premiér Andrej Babiš a izraelský ministr zahraničí Gabi Ashkenazi.