27. června v historii New York Rangers: Randění s českými kluky

Stalo se to 27. června v historii New York Rangers

27. červen byl v historii New York Rangers klidným dnem, což je jediná zmínka, k níž došlo v roce 1998, kdy Rangers vytvořili svého prvního hráče z České republiky. Při výběru v pátém kole vybrali celkově 131. obránce Tomáše Gluska.

Close hrál v jedné sezóně v QMJHL před debutem s Rangers v sezóně 2000-01. Hrál 95 zápasů ve dvou sezónách a poté byl vyměněn do Nashville Predators za brankáře Mika Dunhama. Hrál v 46 hrách za Nashville a Atlantu, než se přestěhoval do Evropy, kde hrál do roku 2013.

Prvním českým hráčem, který bruslil pro Rangers, byl útočník Vaklav Nedomansky, který v letech 1982-83 hrál za Blues Shirts. Prvním českým obráncem byl Miloslav Horava, který v roce 1988 hrál za Rangers.

S osmi českými hráči, včetně Jaromíra Zagra, Marka Malika, Petera Bruchy, Michaela Rosewalla, Martina Stroky a Petera Seikory, by se perfektně hodil, kdyby zůstal s blůzkami Gloucesteru, protože obchodoval těsně před naložením Rangers.

V této výměně za Dunhama skončil Ranger Draft Big a český obránce Marek Jidliki jako třetí nejvyšší český obránce v NHL za Romanem Hamrlickem a Tomášem Caberleyem.

Dnes mám narozeniny

22 hráčů NHL narozených 27. června, včetně 22 bývalých Rangers a jednoho hráče, který doufá, že se tým v budoucnu stane

Očekávání Riley Hughes, Narozen v tento den v roce 2000. Je pravičákem do juniorského ročníku na Northeastern University. Hughes měl v této sezóně za Huskies šest gólů a 10 bodů v 21 zápasech.

Don Raleigh Narodil se v tento den v roce 1926 v Canoře v Ontariu. Center, hrál v NHL 10 let, všichni s červenat. Přezdívaný “Bones”, je nejlépe připomínán tím, že ve finále Stanley Cupu 1950 zaznamenal dva prodloužení. Je nejmladším hráčem, který zapadl do týmu Rangers, debutoval ve věku 17 let. Byl 17 let v NHL, druhým nejmladším hráčem, který skóroval za 147 dní, 16 let za Bruins Pepem Guidolinem.

Eric Cairns Narodil se k tomuto datu v roce 1974 v Oakville v Ontariu. Přezdívaný “Shorty”, byl skvělý obránce, 6’6 “, 230 liber a do roku 1992 byl výběrem Rangers ve třetím kole. Byl strážcem dvě sezóny, hrál v 79 hrách, než byl vyloučen Islanders. Na ostrově hrál šest let, každou sezónu trumfl 100 trestných minut. Cairns byl známý jako bojovník a měl mnoho zápasů s podobnými Die Tommy, Donald Fraser a Bob Probert. Jakmile se připojil k Islanders, byl v několika bojích, kdykoli si zahráli Islands Rangers.