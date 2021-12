Palestinci hlasují v místních volbách uprostřed rostoucího hněvu na Abbáse

RAMALLÁH, Západní břeh Jordánu (Reuters) – Palestinci v sobotu uspořádali na okupovaném Západním břehu komunální volby, což je vzácné demokratické cvičení a uprostřed rostoucího hněvu na prezidenta Mahmúda Abbáse poté, co zrušil parlamentní a prezidentské volby naplánované na začátek tohoto roku.

Více než 400 000 Palestinců mělo právo hlasovat pro své zástupce ve 154 vesnických radách na Západním břehu Jordánu, kde má Palestinská samospráva vedená Abbásem omezenou autonomii. Komunální volby se konají zpravidla jednou za čtyři nebo pět let.

Komunální volby v Gaze, které hnutí Hamas vedené islamisty bojkotovalo, se nekonaly uprostřed sporu s Abbásovou frakcí Fatah. 86letý prezident odložil komunální hlasování ve velkých městech na Západním břehu, jako je Ramalláh, které mohlo být vnímáno jako referendum o Abbásově vládě.

„Tyto volby nemohou být náhradou za volby do zákonodárného sboru,“ řekl 23letý Ahmed Issa před volební místností ve vesnici Bir Nabala na západním břehu Jordánu a dodal, že legislativní hlasování by mohlo poskytnout „obzor pro mladé lidi“ a vést k reformám. .

Ve vesnici Beit Kahil se muži a ženy seřadili před volební místností, někteří v maskách, aby zabránili COVID-19. Jakmile byli uvnitř, vložili hlasovací lístky do obálek a vhodili je do volebních uren a při odchodu si namočili prsty do inkoustu, aby lidem zabránili volit dvakrát.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás se účastní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Soči, Rusko 23. listopadu 2021. Sputnik/Jevgenij Pjatov/Kreml přes Reuters

Abbás, jehož podpora v průzkumech veřejného mínění slábla, vyvolal v dubnu pobouření zrušeno Legislativní a prezidentské volby plánované na léto s odvoláním na izraelská omezení palestinských voleb ve východním Jeruzalémě.

Obvinil Abbásovy odpůrce, včetně Hamásu, že spor o hlasování v Jeruzalémě využili jako záminku ke zrušení voleb, o nichž průzkumy ukázaly, že on a jeho strana s islamistickou skupinou prohrají. Abbás, který dekretem vládne více než deset let, to popírá.

Mluvčí Hamasu, který bojkotoval předchozí komunální volby v letech 2012 a 2017, uvedl, že hnutí „se odmítá zúčastnit dílčích voleb vyčleněných pro Fatah a pořádaných palestinskou samosprávou“, a vyzval Abbáse, aby zrušené letní volby přeložil.

Hamás se těší nárůstu popularity na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě od května, kdy vedl 11denní válku s Izraelem. Skupina vyhrála letošní volby do studentské rady na několika hlavních univerzitách na Západním břehu, což je důležité opatření podpory.

Palestinci usilují o stát na Západním břehu Jordánu, v Gaze a ve východním Jeruzalémě, územích zajatých Izraelem ve válce na Blízkém východě v roce 1967. Izrael anektoval Východní Jeruzalém v mezinárodně neuznaném kroku a mírové rozhovory mezi nimi v roce 2014 ztroskotaly.

Hamas vyhrál poslední palestinské parlamentní volby v roce 2006. Toto vítězství připravilo cestu k politickému rozdělení. Hamás převzal kontrolu nad Gazou poté, co tam v roce 2007 vedl krátkou občanskou válku s Fatahem a od té doby vládne pobřežní enklávě.

Další zprávy Nidal Al-Mughrabi v Gaze. Střih Francis Kerry a Edmund Blair

