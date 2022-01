Česká Tóra bude zasvěcena ve Floridském židovském muzeu-FIU | Zprávy FIU

Floridské židovské muzeum-FIU tuto neděli pořádá virtuální akci k oficiálnímu založení a věnování českého svitku Dora do své muzejní sbírky.

Tóra byla darována Floridské mezinárodní univerzitě před deseti lety a byla součástí archivu FIU Steven and Dorothy Green Library. Tóra je sbírka prvních pěti knih hebrejské Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium.

„Jsme potěšeni, že můžeme tuto Tóru představit ve prospěch našich studentů FIU a našeho publika a podělit se o její důležitý příběh v židovské historii,“ řekla ředitelka JMOF-FIU Susan Gladstone Bostnerová.

České dory mají významnou historii a význam v židovské komunitě po celém světě. Během Křišťálové noci (9. – 10. listopadu 1938) – známé také jako Noc rozbitého skla – byly vydrancovány židovské domy, nemocnice a školy, když nacističtí útočníci demolovali budovy perlíky. Nepokoje zničily 267 synagog v Německu, Rakousku a na území dnešní České republiky. Bylo poškozeno nebo zničeno více než 7 000 židovských podniků Bylo zatčeno 30 000 Židů A byli vězněni v koncentračních táborech. Po 2. světové válce byly dochované artefakty objeveny po celé Evropě, včetně České republiky.

„Svitky Tóry se zdály být nejposvátnějšími z těchto předmětů. Svitky Tóry, objevené po druhé světové válce, nám připomínají slabost a vytrvalost židovského života,“ řekl Steven J. Green School of International na School of Religion at Mezinárodní škola náboženství a Oran P. Steer, ředitel projektu Genocide Studies & Jewish Studies Project.

Jeden z více než 1500 svitků zaslaných k ochraně do Židovského muzea v Praze v roce 1942. Později, na počátku 60. let, britský filantrop Ralph Yaplon zakoupil svitky od československé vlády a daroval je Westminsterské kapli v Londýně, která založila nadaci Memorial Scrolls Foundation, která půjčovala kapličkám a dalším organizacím po celém světě.

Podle nadace Memorial Scroll Foundation byla Tóra (č. 797) sepsána v roce 1850 a předpokládá se, že pochází z Clausenovy kaple, nejstarší synagogy v Praze. Během druhé světové války byl ponechán ve sběrně Tóry v kapli Nového židovského hřbitova ve Štrasburku. Odtud se vydal na ochranu do pražského Židovského muzea.

„Je pro nás opravdu ctí mít tuto Tóru v naší sbírce,“ řekla Jacqueline Goldsteinová.

Nadace přebírá odpovědnost za znovuzískané svitky Tóry a učí lidi po celém světě o historii českých Židů dodnes tím, že udržuje jejich svitky a prostřednictvím jejich kreditů, aby se synagogy a židovské organizace po celém světě mohly ucházet o službu. Jako ochránci jednotlivých svitků a jejich příběhů.

Chcete-li se dozvědět více o Tóře, navštivte nedělní událost, která je součástí týdne FIU o holocaustu a genocidě jmof.fiu.edu.