Na našem dvorku jsou potenciálně obyvatelné světy podobné Zemi

Astronomové objevili dva potenciálně obyvatelné světy obíhající kolem červeného trpaslíka na kosmickém dvorku. Planety mimo naši sluneční soustavu neboli „exoplanety“ jsou od nás vzdáleny pouhých 16 světelných let a mají hmotnost podobnou naší planetě.

Nacházející se vobyvatelná oblastZ jejich hvězdy, GJ 1002, je definována atmosféra obklopující hvězdu, která není ani příliš horká, ani příliš studená, aby udržela kapalnou vodu, životně důležitou složku života.

Autor studie Alejandro Suarez Mascareño z Instituto Astrofisica de Canarias (IAC) řekl: „S těmi dvěma nyní víme o sedmi v planetárních systémech velmi blízko Slunci."

Protože kapalná voda je nezbytná pro existenci života, planety v obyvatelných zónách jsou středem našeho hledání života jinde v USA. bytost, ačkoli pouhý pobyt v obyvatelné zóně nezaručuje schopnost podporovat život. Například ve sluneční soustavě jak Venuše, tak Mars Nacházejí se v obyvatelné zóně Slunce, ale ani jeden z nich v současnosti nemůže podporovat život.

Protože GJ 1002 je relativně chladný červený trpaslík, jeho obyvatelná zóna – a tyto dvě nové exoplanety – jsou mnohem blíže k němu než k Zemi. slunce. Nejvnitřnější planetě, GJ 1002b, trvá oběh kolem hvězdy jen asi 10 dní, zatímco vnější planetě GJ 1002c obíhá za 21 dní.

Infografika srovnávající relativní vzdálenost mezi objevenými planetami a jejich hvězdou s vnitřními planetami sluneční soustavy. Zeleně zvýrazněná oblast představuje obyvatelnou zónu dvou planetárních systémů. (Obrazový kredit: Design: Alejandro Suarez Mascareno (IAC). Planety sluneční soustavy: NASA)

„GJ 1002 je červený trpaslík, sotva jedna osmina hmotnosti Slunce,“ uvedla ve zprávě Vera Maria Pasegger, spoluautorka studie a výzkumnice IAC. „Je to docela chladná a slabá hvězda. To znamená, že její obydlí je velmi blízko hvězdy.“

Blízkost obou planet k Zemi znamená, že mohou být vynikajícími cíli pro astronomy, kteří chtějí studovat atmosféry světů podobných Zemi. Sluneční Soustava.

Exoplanety byly objeveny jako výsledek spolupráce mezi Evropskou jižní observatoří (ESO) a ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) instalovaným v Velmi velký dalekohled (VLT) v oblasti pouště Atacama v severním Chile a CARMENS (Calar Alto High-Resolution Search for Exotropic M Dwarfs with Near Infrared and Optical Spectrometer) na observatoři Calar Alto v Andalusii v jižním Španělsku.

Tyto dva přístroje pozorovaly mateřskou hvězdu planety během dvou samostatných období, Carmens studovala GJ 1002 v letech 2017 až 2019, zatímco Espresso sbírala data o červeném trpaslíkovi v letech 2019 až 2021.

Díky své citlivosti v širokém rozsahu vlnových délek blízkého infračerveného záření je Carmen velmi vhodná pro detekci změn rychlostí hvězd, které mohou naznačovat, že kolem nich obíhají planety.

„Vzhledem k nízké teplotě je viditelné světlo z GJ 1002 příliš slabé na to, aby bylo možné měřit jeho rozdíly v rychlosti pomocí většiny spektrometrů,“ vysvětlil výzkumník z Space Science Institute (ICE-CSIC) Ignasi Ribas.

Zatímco ESPRESSO a schopnost VLT shromažďovat světlo astronomům umožnily provádět pozorování systému, která nebyla možná s žádným jiným pozemským dalekohledem, byla to kombinace těchto dvou výkonných přístrojů, která přinesla výsledky, které by byly jinak izolovány od každého z nich. jiný. Snažil jsem se toho dosáhnout a vést k tomu, abych to zjistil vnější planety.

„Žádná skupina by nečelila mnoha potížím, kdyby se s touto prací pustila nezávisle,“ uzavřel Suarez-Mascarino. „Společně jsme byli schopni dosáhnout daleko nad rámec toho, co bychom udělali nezávisle.“

Astronomové nyní doufají, že zapnou spektrometr ANDES Velmi velký dalekohled Ve výstavbě v atmosféře GJ 1002c.

Výzkum týmu je publikován v časopise Astronomie a astrofyzika.