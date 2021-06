Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo jižní hranici České republiky vzácné a smrtící tornádo s krupobitím o velikosti tenisového míčku. Zabilo mnoho lidí, mnoho zranilo a narušilo celé vesnice. Stojí za zmínku, že oblast nebyla daleko od místa, kde bydleli rodiče Petry Kvitové.

V té době se dvojnásobný wimbledonský šampion účastnil turnaje v německém Bad Homburgu. Daleko od domova, kde strávila dětství, se k ní zprávy dostaly přirozeně.

Tenis – WTA Premier 5 – Italian Open – Foro Italico, Řím, Itálie – 10. května 2021, Česká republika Petra Kvitová v akci během zápasu prvního kola proti Polce Magdě Linnetové.

Kvitová se proto rozhodla vyplatit část svých zisků ve městě Homburg na pomoc postiženým. Skončila v semifinále a podlehla světové jedničce Angelique Kerberové v tajbrejku.

Petra Kvitová byla překvapena poté, co v České republice zasáhl vzácný cyklón جمهورية

ke mě BBCVláda potvrdila ztrátu 1 000 domů v důsledku katastrofy. Zmínila také, že vítr změnil vesnice na válečné zóny. Ale většinou všechny otřásla, protože přišla z ničeho.

Kvitová na své pozápasové tiskové konferenci vyjádřila lítost nad situací. Proto také chce udělat vše, co je v jejích silách, aby napravila škody, které jí způsobila.

“Je to katastrofa a je to velmi blízké mým rodičům a rodině, kde jsem vyrostl. Je mi to opravdu líto. Byl jsem velmi smutný z toho, co se stalo v České republice. Mít hurikán, možná jsme to předtím neviděli.” Bylo to opravdu úžasné. Doufám, že se lidem daří, “ Kvitová Řekl.

Místní orgány rovněž začaly obnovovat postižené oblasti. V tak bouřlivých dobách se také podpora komunity stává potřebou hodiny. Doufáme, že se v regionech Briklav a Hodonín věci rychle uzdraví a zranění najdou zdraví.

Kde bude Kvitova hrát dál?

31letá žena se pokusí získat svůj třetí titul ve Wimbledonu od roku Pondělí 28. června 2021. V prvním kole si zahraje šampionku US Open 2017 Sloane Stephensovou.

Tenis – WTA 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Španělsko – 5. května 2021 Petra Kvitová z České republiky během čtvrtfinálového zápasu proti Australance Ashleigh Barty Reuters / Sergio Perez

Po nešťastné nehodě v Paříži byla Kvitová po úvodním kole nucena z turnaje odstoupit. Proto se snaží vyrovnat svou ztrátu na turnajích.

Za těchto okolností není známo, jak 10. semeno zahájí svou kampaň v Londýně. Fanoušci z celého světa však budou za ní a budou ji podporovat v každém zápase.

Kdo si myslíte, že vyhraje Wimbledon 2021?

