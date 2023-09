Hraje Královský český balet Šípková Růženka.

Po oslavném představení Labutího jezera z roku 2022 se Královský český balet vrací v pátek 6. října do Caloundra Events Center s nastudováním klasického mistrovského díla Šípková Růženka.

Šípková Růženka sleduje příběh princezny Aurory. Když král nepozval na princezniny křest zlou vílu Carabosse, začarovala princeznu a odsoudila ji k smrti, když ji v den svých šestnáctých narozenin píchli jehlou. Král se snaží ochránit svou dceru zákazem všech jehel v království, ale osudem odsouzená 16letá princezna se nešťastnou náhodou píchne do prstu a upadne do klidného spánku. O sto let později je Šípková Růženka, princezna Aurora, nalezena pohledným princem, který se probudí ze spánku a magie je poražena.

Mezinárodní sólisté Kristina Terentiev a Nikolai Nazarkiewicz se zúčastní představení Královského českého baletu „Šípková Růženka“.

Bude se promítat v Caloundra Events Center v pátek 6. října v 19:30.

Vstupenky začínají na 88 dolarech

