Musaab Abu Toha, slavný básník publikovaný časopisem The New Yorker, byl zatčen v Gaze

Začátkem tohoto měsíce The New Yorker Zveřejněte účet první osoby Z obleženého pásma Gazy Musab Abu Toha, mladý palestinský básník, který se nedávno vrátil do své vlasti poté, co dokončil postgraduální studium ve Spojených státech. „Sedím ve svém dočasném domově v táboře Jabalia a čekám na příměří.“ napsal. „Cítím se jako v kleci. Každý den mě zabíjejí spolu se svými vlastními lidmi. Jediné dvě věci, které mohu dělat, jsou panika a dýchat. Tady není žádná naděje.“

Nyní, o dva týdny později, izraelské síly údajně zatkli Abu Toha, podle jeho kolegů.

Diana Butu, palestinská právnička a aktivistka, která byla v kontaktu s manželkou Abu Toha, v pondělí pro The Washington Post řekla, že se pokoušel se svou rodinou evakuovat do jižní Gazy, když ho izraelská armáda spolu s jeho rodinou zatkla na kontrolním stanovišti. . Asi 200 dalších lidí.

Mluvčí izraelské armády deníku řekl, že věc prošetřují.

„Je to velmi děsivé,“ řekla spisovatelka Laura Albast, další přítelkyně a kolegyně Abu Toha. „Nevíme, kde je.“

The New Yorker vydal ve svém denním zpravodaji prohlášení, v němž vyzval spisovatele k bezpečnému návratu a zdůraznil některé z jeho nedávných prací pro časopis. Dříve v pondělí redaktor webu časopisu Michael Loh řekl: knihy Na sociálních sítích poslal šéfredaktor David Remnick zaměstnancům zprávu o „znepokojivých zprávách“ a uvedl, že se „dozvěděli, že byl zatčen v centru Gazy“. New Yorker nereagoval na žádosti o komentář.

Odpověď časopisu připadala některým kolegům Abu Toha, včetně Albasta, vlažná. Řekla, že časopis rád „zpestřil své portfolio“ spisy obyvatele Gazy, ale neuvedla jméno osoby, která ho zatkla.

Pozdě v pondělí The New Yorker zveřejnil krátké prohlášení, ve kterém se uvádí: „Izraelské síly zatkli přispěvatele z New Yorkeru.

„Obzvláště jedna myšlenka mě pronásleduje a nemohu ji zahnat,“ Abu Toha Napsal do časopisu Minulý měsíc. „Stanu se i já statistikou ve zprávách?“

Abu Toha, kterému je něco přes 30 let, publikoval v řadě časopisů, včetně Poetry a Arrowsmith and the Nation, který vyšel ve čtvrtek. Jeho poslední báseň„Gazan Family Letters, 2092.“ Napsal také článek pro The New York Times Minulý měsíc. Poté, co získal hostující stipendium básníka na Harvardu, získal počátkem tohoto roku postgraduální titul na Syracuse University, kde byl také asistentem pedagoga.

Založil také Abu Toha Edward Said Public Library V Gaze, jediná anglicky mluvící knihovna v pásmu.

Buttu řekl, že Abu Toha byl v posledních týdnech v kontaktu s americkou vládou, aby získal souhlas s evakuací své rodiny z Gazy. Nejmladší z jeho tří dětí, 3letý Mustafa, se narodil ve Spojených státech a je americkým občanem.

PEN America, organizace na obhajobu literatury a lidských práv, napsala v článku prohlášení Je „znepokojeno zprávami, že básník Musab Abu Toha, zakladatel jediné anglické jazykové knihovny v Gaze, byl zadržen izraelskými obrannými silami v Gaze. Hledáme další podrobnosti a žádáme jeho ochranu.“

Washingtonský spisovatel Jihad Abu Salim zná Abu Toha léta a oba společně pracovali na antologii nazvané „Světlo v Gaze: Spisy zrozené z ohně“, která vyšla minulý rok. Abu Salim řekl, že se o zatčení Abu Taha dozvěděl v pondělí ráno ze sociálních sítí.

„Jeho poezie a spisy ztělesňují kontinuitu života tváří v tvář mnoha obtížím – okupaci a opakované agresi,“ řekl Abu Salim v telefonickém rozhovoru. „Musab pro nás představuje život.“ READ Jeden člověk byl zabit při ruském raketovém útoku na Oděsu | Zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou

Abu Salim pokračoval: „Samozřejmě není nutné, aby byl člověk slavným básníkem, aby byl jeho život důležitý.“ „Ale myslím, že pro nás, protože jsme Musaba znali a četli jsme jeho slova, je v tom prvek známosti.“

V pondělí se vážil redaktor New Yorkeru Daniel Gross Báseň Abu Toha „Opet“ Který časopis zveřejnil začátkem tohoto měsíce.